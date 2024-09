Site propõe troca entre Lakers e Pacers por pivô

Não é segredo que Anthony Davis tem o desejo de voltar a posição de ala-pivô, já tendo sido um assunto discutido abertamente com a mídia. Desse modo, o site Fadeaway World propôs uma troca entre o Los Angeles Lakers e Indiana Pacers em torno de um pivô. Ela seria essencial para ajudar LeBron James e seu companheiro brigarem por mais um título.

Os detalhes do acordo seriam: o Lakers recebe o pivô Myles Turners enquanto manda na troca Jarred Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxwell Lewis e uma escolha de primeira rodada de 2029 para o Pacers.

Aos 28 anos, Turner é um dos melhores protetores de aro da NBA. No ataque, o pivô tem o atleticismo necessário para ser um perigo nas pontes aéreas, por exemplo. Ele está focando em melhorar seu arremesso, já evoluindo para pelo menos 1.4 bola de três em 33% de aproveitamento nas últimas cinco temporadas. Desse modo, seria um bom encaixe com Davis, que vem tendo uma queda de eficiência na longa distância nos últimos anos.

Na última temporada, Turner teve médias de 17.1 pontos, 6.9 rebotes e 1.9 tocos em 27 minutos ao longo de 77 jogos. Então, ele poderia assumir a responsabilidade de ser a terceira estrela do time em algumas noites. No entanto, sua aquisição não seria perfeita. O pivô está no último ano de seu contrato e se torna agente livre em 2025.

Mas o contrato expirante do veterano é um dos motivos da troca fazer sentido para o Pacers. Agora que a franquia decidiu manter Pascal Siakam para o futuro, fica incerto se conseguirão atender os pedidos de Turner como agente livre. Além disso, possui Isaiah Jackson e Jarace Walker se esforçando para ganhar mais espaço na rotação.

Desse modo, a troca seria uma maneira de receber algo pela saída de Turner. Vanderbilt, que anotou 5.2 pontos e 4.8 rebotes em 2023/24, é um defensor que pode ajudar o Pacers a competir agora. Ao mesmo tempo, Vincent poderia dar profundidade na posição de armador para a equipe, já tendo experiência nos playoffs no seu tempo com o Miami Heat.

No entanto, a escolha de primeira rodada é vista como essencial para o acordo. Com LeBron aposentado e Davis com 36 anos, a pick em 2029 poderá estar muito valiosa. O Lakers gastou a maior parte de seu futuro para competir agora, então é provável que a franquia esteja enfrentando uma difícil reconstrução. Conseguir um bom jogador na primeira rodada deste Draft pode ser ótimo para o Pacers nesta época, que estará com Tyrese Haliburton em seu auge.

