Site aponta trocas de jogadores que podem melhorar elenco do Lakers

Nessa terça-feira (26), o site Fadeaway World apontou seis trocas de jogadores que podem melhorar o elenco do Los Angeles Lakers. A franquia sempre está ativa no mercado para ajudar LeBron James e Anthony Davis a competir e em 2024/25 não seria diferente. Desse modo, confira seis acordos realistas para o time.

1. Jordan Clarkson

Possível oferta: Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, escolha de segunda rodada de 2027 e escolha de segunda rodada de 2030.

Jordan Clarkson pode ser um pontuador que sairá barato no mercado de trocas. Na última temporada, o armador teve médias de 17.1 pontos, 3.4 rebotes e cinco assistências em 41.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 29.4% nas bolas de três.

Apesar de não ser um arremessador de perímetro, que seria ideal para o Lakers, o veterano tem a versatilidade e experiência nos playoffs necessária para ajudar o time. Além disso, a troca faria sentido para o Utah Jazz, que poderia utilizá-la para dar mais minutos para Keyonte George e Collin Sexton, dois jovens armadores com potencial.

2. Bruce Brown

Possível oferta: Rui Hachimura, Jaxson Hayes e escolha de segunda rodada de 2025.

Bruce Brown é um defensor de elite que leva energia para a quadra. Ao mesmo tempo, consegue criar jogadas para os companheiros. O ala, que tem sido alvo de rumores de troca, anotou 9.6 pontos, 3.8 rebotes e 2.7 assistências em 48.1% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 31.7% nas bolas de três com o Toronto Raptors. No entanto, há um risco em realizar o acordo. Brown está em seu último de contrato, então negociar jogadores como Rui Hachimura na troca seria arriscado.

3. Malcolm Brogdon

Possível oferta: D’Angelo Russell e Jalen Hood-Schifino.

Entre as possíveis trocas de jogadores que podem melhorar o elenco do Lakers está Malcolm Brogdon. Ele agora está no Washington Wizards, mas não condiz com a reconstrução que está acontecendo na franquia. Desse modo, o armador, que levaria inteligência e defesa para a equipe californiana, poderia ajudar nos playoffs, como fez com o Boston Celtics em 2022/23. Na última temporada, ele teve médias de 15.7 pontos, 3.8 rebotes e 5.5 assistências em 41.8% nos arremessos de quadra e 37.9% do perímetro com o Portland Trail Blazers.

4. Dorian Finney-Smith

Possível oferta: Gabe Vincent, Jaxson Hayes e escolha de segunda rodada de 2025.

Dorian Finney-Smith seria um bom reforço se o Lakers estiver interessado em adicionar profundidade na ala e conseguir um defensor versátil versátil. O Brooklyn Nets está apostando em seus jogadores mais jovens, então ele tem sido um alvo constante de rumores de troca nesta offseason. Na última temporada, teve médias de 8.5 pontos, 4.7 rebotes e 34.8% de aproveitamento nas bolas de três pontos.

5. Jonathan Isaac

Possível oferta: Jarred Vanderbilt e Rui Hachimura.

Jonathan Isaac poderia colocar o Lakers em outro patamar defensivamente por sua combinação de versatilidade e tamanho. Na última temporada registrou 6.8 pontos, 4.5 rebotes e 1.2 toco, conseguindo uma extensão de cinco anos com o Orlando Magic. No entanto, o acordo não seria nada mais que uma aposta. Isaac tem um histórico de lesões constantes e, por isso, ainda se espera que o jogador de 26 anos atinja seu potencial.

6. Goga Bitadze

Possível oferta: Gabe Vincent, Jaxson Hayes, escolha de segunda rodada de 2025 e escolha de segunda rodada de 2027.

Se Isaac não estiver disponível, Goga Bitadze pode ser uma opção que levaria tamanho e proteção no garrafão para o Lakers. O pivô é reserva no Magic e teve médias de cinco pontos, 4.6 rebotes e 1.2 toco, mas tem qualidade para ser titular. Desse modo, Anthony Davis finalmente teria seu pedido de voltar para a posição de ala-pivô atendido ao mesmo tempo que a franquia resolve seu problema de profundidade na posição.

