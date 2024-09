JJ Redick define time titular do Lakers para 2024/25

Estreante na função de treinador na NBA, JJ Redick já definiu o time titular do Los Angeles Lakers para a temporada 2024/25. A revelação ocorreu durante uma participação do técnico no podcast de Zach Lowe, da ESPN. Obviamente, os astros LeBron James e Anthony Davis têm lugar garantido na formação inicial. Redick, então, sanou as dúvidas quanto aos outros três titulares.

“Vamos começar com D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura e Anthony Davis. É o quinteto que teve uma campanha de 23-10 na temporada passada”, contou Redick.

Com essa formação em quadra, o Lakers venceu 23 de 33 jogos disputados, na segunda metade da última campanha. Ou seja, alcançou um aproveitamento de quase 70%. Mas, o bom rendimento desse quinteto não foi suficiente para o time ir longe. Após uma série de cinco jogos, o Lakers foi eliminado pelo Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs.

Além de revelar o time titular do Lakers para 2024/23, JJ Redick falou sobre o papel de LeBron na equipe. De acordo com o treinador, o astro vai jogar mais sem a bola. Mas, isso não significa que James seja “escanteado” da criação de jogadas. Além disso, Redick elogiou a inteligência do camisa 23 em quadra.

“É engraçado. Acho que, quando as pessoas ouvem isso em relação a LeBron [jogando fora da bola], não significa que ele não vai ter a bola. LeBron é um dos jogadores mais inteligentes da história. Usá-lo como screener, encontrar maneiras de dar a bola para ele em pontos específicos da quadra, onde ele possa ser um facilitador e pontuador. É isso que eu quero dizer com LeBron jogar fora da bola. Enfim, será um time com uma quantidade decente de movimentação no ataque”, afirmou o novo técnico do Lakers.

Talvez a maior dúvida quanto ao time titular do Lakers era na posição 4. No caso, Hachimura ou Jarred Vanderbilt. Com o japonês, a equipe ganha poder de fogo no ataque. Já o camisa 2 traz versatilidade defensiva. Redick, então, optou por Hachimura. No entanto, Vanderbilt será um dos reservas com mais minutos em quadra.

Na armação, Russell terá a missão de brilhar no último ano de contrato com a franquia. Até para fechar um acordo lucrativo na próxima offseason. O reserva imediato dele deverá ser Gabe Vincent. Prejudicado pelas lesões, o ex-jogador do Miami Heat atuou em apenas 11 jogos em 2023/24.

Reaves também terá o seu lugar no quinteto inicial do Lakers. Na última temporada, o ala-armador virou reserva em alguns momentos sob o comando de Darvin Ham. O analista Brian Windhorst, colega de Redick na ESPN, falou sobre como o agora técnico gosta do jogo de Reaves. Desse modo, o ala-armador segue sendo uma peça importante para o sucesso da equipe.

“O que posso dizer, com certeza, é que JJ Redick gosta e acredita em Austin Reaves. Portanto, ele é uma peça que deve ser colocada em posição de crescer ainda mais durante o novo trabalho no Lakers”, revelou o jornalista.

Mudanças drásticas nos treinos

JJ Redick iniciou sua passagem pelo Lakers com mudanças drásticas nos treinos do time. De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, os treinamentos abordam “mais basquete ao vivo”. Ou seja, contam com mais jogadas de um contra um ou três contra três. Portanto, uma mudança considerável em relação ao antecessor Darvin Ham.

“Esses treinos são o primeiro passo na relação entre JJ Redick, sua comissão técnica e os jogadores. A primeira impressão pode dar uma ideia de como o novo técnico vai trabalhar. Os treinos têm envolvido mais basquete ao vivo, como jogos de um contra um e três contra três. Isso é uma novidade. Afinal, com o técnico anterior, o foco era mais em treinos individuais e sem competição”, completou.

Em entrevista recente, JJ Redick falou sobre as alterações nos treinos do Lakers. Segundo ele, além dos aspectos individuais, um plano para desenvolvimento tático e leituras do jogo seria implementado. Além disso, o novo treinador criticou o estilo de jogo da equipe nas últimas duas campanhas, que priorizava a individualidade de LeBron e Davis.

“Acho que, de maneira geral, o que estamos tentando construir é holístico. Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre desenvolvimento de jogadores, falam sobre controle de bola, arremesso e passe. Certamente, a mecânica de jogar basquete é importante no processo. Mas, há a tática, que envolve leituras de jogo, incorporação de vídeos e análises. Um dos problemas no ano passado foi que a equipe jogou muito basquete aleatório”, concluiu.

