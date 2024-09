“Bronny me fez perder o foco no Lakers”, confessa LeBron James

O astro LeBron James está realizando um sonho com Bronny James no Los Angeles Lakers. Aos 39 anos, afinal, o quatro vezes MVP será o primeiro pai a jogar ao lado do filho da NBA. A experiência, no entanto, também traz desafios para os dois, uma vez que é preciso trocar o papel de família para colega de equipe.

O início desse processo começou oficialmente esta semana, quando os jogadores do Lakers iniciaram os treinamentos para a próxima temporada. LeBron se mostrou orgulho de ver seu filho treinando com os demais companheiros de equipe. Entretanto, admitiu que é também desafiador manter o foco com seu filho presente na mesma quadra.

“Essa semana, voltamos para a academia e foi a primeira vez que eu e Bronny estivemos juntos como profissionais”, iniciou LeBron, em entrevista ao podcast GoJo and Golic. “Então, tive momentos em que perdi o foco e não estou acostumado com isso quando estou em quadra. Houve algumas vezes em que eu olhava para o lado e apenas observava ele, vendo como ele preparava e se esforçava. Vai ser um ano incrível para mim e espero que para ele também”, completou.

Para ajudar na mudança de postura, LeBron James definiu uma regra para Bronny no Lakers. Durante o ambiente de trabalho, o camisa 23 definiu que seu filho não pode chamá-lo de pai. Entre as opções, estariam ’23’, ‘Bron’ ou ‘GOAT’ [Melhor de Todos os Tempos]. A revelação aconteceu pelo próprio astro de 39 anos em entrevista ao The Shop.

“Bronny não pode me chamar de pai no ambiente de trabalho. Ele tem que me chamar de 23, Bron ou GOAT, se quiser. Depende dele. Mas para mim é fácil”, afirmou LeBron. “Mas não podemos estar correndo pela quadra e dizendo: “pai, me passa a bola. Pai, estou livre. Ele não pode fazer isso”, continuou.

A exigência de LeBron James passa a ideia de que ele é companheiro de Bronny no Lakers, não pai. Desde que o filho foi selecionado no Draft, afinal, é comum que analistas e torcedores critiquem a influência do craque na escolha. Para provar que isso não existiu, no entanto, o camisa 23 quer evitar qualquer tratamento especial com o novo jogador do time.

“Basquete é basquete. Então, não haverá nenhum tratamento especial ou algo do tipo. Não sei de onde vocês tiram essas coisas. Vai funcionar como sempre aconteceu com qualquer outra pessoa com quem eu tenha jogado junto”, afirmou.

Estreia

Bronny e LeBron também se preparam para a estreia deles juntos em quadra. De acordo com Zach Lowe, da ESPN, a oportunidade deve acontecer já na abertura da temporada. Segundo o repórter, o técnico JJ Redick pretende escalar e utilizar o jovem armador contra o Minnesota Timberwolves, no dia 22 de outubro.

“Bronny James vai jogar 100% no jogo de abertura do Lakers, para que ele e LeBron possam ter um momento juntos. Isso vai acontecer, para que eles passem a bola um para o outro ou algo do tipo”, afirmou Lowe.

A estreia do armador, portanto, deve ser protocolar. Afinal, o Lakers deve utilizá-lo principalmente para realizar o sonho de LeBron James em entrar em quadra com o filho. Enquanto isso, não há expectativas para que ele tenha muitos minutos em quadra, com exceção de uma grande partida inaugural pela franquia.

Bronny foi a 55ª escolha do último Draft da NBA. Por USC, o armador teve médias de 4.8 pontos e 2.8 rebotes e 2.1 assistências, se destacando principalmente no lado defensivo da quadra.

Desde a chegada ao Lakers, por outro lado, ele teve seis oportunidades na Summer League. Durante a competição, aliás, ele ampliou suas médias em relação ao universitário, com sete pontos, 3.5 rebotes, 1.5 assistência e um roubo de bola. A melhor partida do jovem armador foi em 18 de julho quando marcou 13 pontos e cinco rebotes.

Ainda com números pouco expressivos, Bronny deve partir para a G League após sua estreia com o Lakers. O próprio técnico do time de desenvolvimento do Lakers, Dane Johnson, já confirmou que os calouros do Lakers devem passar pelo processo, até mesmo Dalton Knecht, 17ª escolha do Draft. A informação havia sido confirmada por Adrian Wojnarowski, ainda em julho.

