NBA: LeBron James lidera melhores alas em 2024/25

Assim como o Jumper Brasil produz sua lista desde 2012, LeBron James liderou os melhores alas para a temporada 2024/25 da NBA. Então, para formarmos o ranking, convidamos alguns jornalistas que votaram nos 20 principais jogadores por posição.

Mas para chegarmos aos atletas, cada um enviou uma lista particular. Enquanto isso, para não termos jogadores em posições diferentes, determinamos que eles seriam específicos de cada uma. Por exemplo, Kevin Durant e Kawhi Leonard, que são alas de origem, entraram na de alas-pivôs.

Claro que a NBA está cada vez mais sem posições definidas, mas a ideia aqui é trazer para o mais próximo do tradicional. Então, no fim de tudo, vamos listar os 25 melhores para a próxima temporada no geral.

Publicidade

Com o eterno LeBron James na liderança, vale ressaltar que a base é de acordo com o que se espera de cada jogador para formarmos os 20 melhores armadores da NBA em 2024/25. Ali, pensamos em diversas questões, como lesões, chance de um atleta crescer de produção, quedas de estatísticas, além de preferência pessoal. Portanto, o ranking é apenas um apanhado que um determinado grupo votou. Não quer dizer, necessariamente, que os jogadores são os melhores em suas carreiras. É apenas para a próxima campanha da liga.

No entanto, assim como aconteceu em nossa primeira eleição, há 14 anos, o melhor ala para a próxima temporada da NBA é LeBron James em 2024/25. E foi de forma unânime.

Leia mais

Apesar de ele estar próximo de sua aposentadoria e completar 40 anos em dezembro, o astro do Los Angeles Lakers ainda faz a diferença. Não por menos, desde a sua segunda temporada na NBA, ele registra média de, ao menos, 25 pontos por ano. Então, ele fica em primeiro.

Publicidade

Por fim, vale registrar que alguns jogadores podem aparecer em posições diferentes que normalmente apareceriam. Isso porque utilizamos projeções dos sites americanos mais importantes para entendermos que determinados atletas estarão como alas e não como alas-armadores ou alas-pivôs. Zach LaVine (Chicago Bulls) e Lauri Markkanen (Utah Jazz) são alguns dos exemplos.

Confira a lista dos melhores alas para a temporada 2024/25 da NBA

Para cada posição, apenas os três primeiros possuem pontuação diferenciada. Então, o primeiro de cada votação leva 25 pontos, enquanto o segundo fica com 22 e o terceiro, com 20. A partir da quarta posição até a vigésima, são 17 pontos para o quarto, 16 para o quinto, até chegar no vigésimo, que leva um.

Publicidade

20. Deni Avdija (Portland Trail Blazers) 6 pontos

Nova contratação do Portland Trail Blazers, Deni Avdija estava no Washington Wizards. No entanto, o jogador chega ao Blazers com status de alguém que pode contribuir imediatamente para a nova equipe. Embora ele tenha apenas 23 anos, já provou ter muito talento. Na última temporada, o ala produziu 14.7 pontos, 7.2 rebotes, 3.8 assistências, mas ainda converteu 37.4% do perímetro. Tudo isso em cerca de 30 minutos por noite, todas melhores marcas pessoais.

19. Andrew Wiggins (Golden State Warriors) 14

Apesar de ser experiente e talentoso, Wiggins quase sempre esteve abaixo do que se esperava. E no Warriors, infelizmente, não é diferente. Embora seja primeira escolha de Draft e tenha um All-Star na carreira, ele jamais atingiu o topo. Fez 13.2 pontos e 4.5 rebotes, enquanto acertou 35.8% do perímetro. É candidato a troca, caso não apresente melhora na temporada 2024/25 da NBA.

Publicidade

18. Michael Porter (Denver Nuggets) 30

Campeão pelo Denver Nuggets, Michael Porter tem salário de um astro, mas ele não é um. No máximo, ficou em terceiro para o prêmio de jogador que mais evoluiu. No entanto, seus números jamais chegaram aos da temporada 2020/21 da NBA. É ótimo arremessador de três pontos, mas não é bom defensor. Ficou com 16.7 pontos, 7.0 rebotes, enquanto acertou 39.7% de longa distância.

17. Kyle Kuzma (Washington Wizards) 31

Lembra quando comparavam Kyle Kuzma com Jayson Tatum? Pois é. Mas o jogador do Washington Wizards passa longe de ser ruim, tá? Apesar de nunca ter feito em quadra o que Tatum faz, Kuzma vem se tornando um jogador mais completo, que pode ajudar em várias áreas. Então, para a temporada 2024/25 da NBA, ele vai jogar como ala para Alex Sarr ser o ala-pivô. Produziu 22.2 pontos, 6.6 rebotes, 4.2 assistências, enquanto converteu apenas 33.6% de três.

Publicidade

16. RJ Barrett (Toronto Raptors) – 38

Apesar de Barrett jamais ter feito o que se esperava no New York Knicks, ele foi muito bem no Toronto Raptors. Como resultado, o ala produziu 21.8 pontos, 6.4 rebotes e 4.1 assistências, enquanto acertou 39.2% de três em 32 jogos pelo time canadense. Tem chance de fazer a melhor temporada da carreira na NBA em 2024/25.

15. Zach LaVine (Chicago Bulls) 41

Zach LaVine aqui? Apesar de não ser o ideal, o Chicago Bulls possui muitos armadores e alas-armadores. Então, ele vai na ala. Mas ainda existe a desconfiança sobre suas condições físicas. Na última temporada, por exemplo, ele fez apenas 23 jogos. Detalhe: não foi bem. No entanto, LaVine recebeu votos para ficar entre os 15 melhores alas da NBA em 2024/25. Ficou com 19.5 pontos, 5.2 rebotes, 3.9 assistências e acertou 34.9% do perímetro.

Publicidade

14. Klay Thompson (Dallas Mavericks) 42

Novo time, mesmo resultado? É o que espera a diretoria do Dallas Mavericks. Ao menos, os melhores momentos de Thompson. Mas em Dallas, Klay vai poder jogar mais solto, sem a obrigação de ser o segundo cestinha. É ótimo arremessador, enquanto ainda pode ajudar defensivamente. Originalmente, ele seria um ala-armador, mas como o Mavs possui Kyrie Irving e Luka Doncic, será ala. Nada de novo, entretanto. Ele fazia muito isso no Golden State Warriors. Ficou com 17.9 pontos, 3.3 rebotes, enquanto converteu 38.7% de três.

13. Khris Middleton (Milwaukee Bucks) 56

As contusões atrapalharam Khris Middleton nos últimos anos, mas este jovem senhor de 33 anos ainda sabe praticar basquete. E como sabe. Na última temporada, apesar de lesões, ele fez 15.1 pontos, 5.3 assistências e 4.7 rebotes, enquanto acertou 38.1% do perímetro. Com Damian Lillard no Milwaukee Bucks, ele é uma ótima terceira opção ofensiva.

Publicidade

12. Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves) 58

Subestimado. Confesso que, ao pegar sua votação, esperava mais. Mas mesmo assim, Jaden McDaniels vem conquistando seu espaço como um dos melhores defensores da NBA, o que não deve mudar em 2024/25. No ataque, entretanto, ele é apenas quarta ou quinta opção. Então, talvez isso o derrube um pouco para os votantes. Ficou com 10.5 pontos, 3.1 rebotes e acertou 33.7% do perímetro.

11. Desmond Bane (Memphis Grizzlies) 68

Desmond Bane é outro quem estaria em outra votação, mas como o Memphis Grizzlies terá Marcus Smart ao lado de Ja Morant, ele vai de ala. Mas não chega a ser um problema para o ótimo jogador. Ele já atuou como ala nas raríssimas chances ao lado dos dois na última temporada. Seis, na verdade. No entanto, todo mundo se machucou, incluindo Bane. Em 42 jogos, ele produziu 23.7 pontos, 5.5 assistências, 4.4 rebotes e acertou 38.1% de três.

Publicidade

10. OG Anunoby (New York Knicks) 71

Em 23 jogos de temporada regular pelo New York Knicks, OG Anunoby mostrou a diferença que faz. Foram 20 vitórias no período, enquanto a equipe tornou-se uma candidata ao título na última campanha. Mas as lesões… Anunoby sofreu com contusões e perdeu jogos nos playoffs. Pelo Knicks, ele produziu 14.1 pontos, 4.4 rebotes, 1.7 roubo e 1.0 bloqueio, enquanto converteu 39.4% de três.

9. Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) 84

Brandon Ingram tem talento e ninguém pode negar isso. No entanto, ele vem sofrendo com lesões nos últimos anos. Como resultado, o New Orleans Pelicans não quer estender seu contrato. Enquanto isso, os rumores de troca só crescem. Fez 20.8 pontos, 5.7 assistências, 5.1 rebotes e acertou 35.5% de três em 64 jogos.

Publicidade

8. Franz Wagner (Orlando Magic) 92

Falando em talento, o alemão Franz Wagner vem mostrando ser um dos melhores. Não por menos, ele já entra em oitavo entre os principais alas para a temporada 2024/25 da NBA. Mas isso acontece por conta de sua evolução natural, além do que o Orlando Magic vem fazendo. Ou seja, com 19.7 pontos, 5.3 rebotes, 3.7 assistências, além de 1.1 roubo de bola, o campeão mundial de 2023 pode virar All-Star em breve. Precisa, no entanto, de melhorar o aproveitamento de três (abaixo de 30% em 2023/24).

7. DeMar DeRozan (Sacramento Kings) 95

Aos 35 anos, DeMar DeRozan está de volta ao Oeste. Agora, no Sacramento Kings. Mas será interessante entender como vai jogar ao lado de De’Aaron Fox e Domantas Sabonis. Apesar de estar em fase final de carreira, DeRozan produziu ótimos 24.0 pontos, 5.3 assistências e 4.3 rebotes pelo Chicago Bulls na última temporada. Mas como deve ser a terceira opção ofensiva, talvez seja a explicação para ficar apenas em sétimo.

Publicidade

6. Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) 96

Jalen Williams vai apenas para a sua terceira temporada na NBA e, em 2024/25, já aparece em sexto. Mas com a saída de Josh Giddey, espera-se que ele tenha ainda mais a bola nas mãos. Isso porque Williams era armador em sua última campanha em Santa Clara, no basquete universitário. Então, é provável que Williams cresça ainda mais na próxima campanha. Fez 19.1 pontos, 4.5 assistências, 4.0 rebotes, enquanto acertou 42.7% de três.

5. Lauri Markkanen (Utah Jazz) 104

O finlandês poderia ser ala-pivô, mas vem jogando como ala no Utah Jazz. Nada diferente do que já fez pelo Cleveland Cavaliers, por exemplo. Era alvo do Golden State Warriors, mas a direção do Jazz optou por estender seu contrato mais tarde. Como resultado, é certo que ele não pode sair em troca na temporada 2024/25 da NBA. Fez 23.2 pontos, 8.2 rebotes, enquanto acertou 39.9% de três.

Publicidade

4. Jimmy Butler (Miami Heat) 131

Pat Riley o desafiou, então é provável que Jimmy Butler venha para uma de suas melhores temporadas na NBA. Jimmy Butler tem talento para estar entre os primeiros, então o Miami Heat quer ver isso na fase regular. Não só nos playoffs, pois o Heat precisou do play-in nos últimos anos. Se ele quiser ficar em Miami e receber extensão, é certo que vem para brilhar. Ficou com 20.8 pontos, 5.3 rebotes, 5.0 assistências, 1.3 roubo de bola, enquanto acertou 41.4% de três (145 tentativas).

3. Paul George (Philadelphia 76ers) 132

Paul George tinha tudo para seguir no Los Angeles Clippers, mas a direção não quis dar a ele um grande contrato. Então, ele optou pelo Philadelphia 76ers após ser ligado ao Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Assim como Butler, é provável que George queira provar seu talento na temporada 2024/25 da NBA. Somou 22.6 pontos, 5.2 rebotes, 3.5 assistências, além de 1.5 roubo de bola e 41.3% de três.

Publicidade

2. Jaylen Brown (Boston Celtics) 146

Como você sabe, LeBron James lidera os alas para a temporada 2024/25 da NBA. Então, Jaylen Brown é o primeiro entre os “mortais”. Mas não é do nada. Um título e um MVP das finais, além de All-Star o colocam aqui. Afinal, foram 23.0 pontos, 5.5 rebotes, 3.6 assistências, enquanto acertou 35.4% de três na última campanha. Não foi às Olimpíadas, mas já tem convocação garantida para 2028.

1. LeBron James (Los Angeles Lakers) 175 pontos

Próximo de completar 40 anos, LeBron James ainda é um dos melhores jogadores da NBA e, em 2024/25, será ainda mais especial. Isso porque ele será o primeiro a atuar ao lado do filho na liga. Marco histórico. Aliás, mais um, né? Mas LeBron quer mesmo é voltar a ser campeão e colocar o Los Angeles Lakers no topo. Enquanto o time ainda parece não estar pronto para isso, a expectativa é que siga na briga por playoffs.

Publicidade

Agora, até quando LeBron James vai jogar na NBA, ninguém sabe, mas o fato é que ele tem contrato para mais uma temporada, além de 2024/25.

Outros jogadores que receberam votos para os melhores alas da NBA em 2024/25

21. Aaron Nesmith (Indiana Pacers) 3 pontos

22. Cam Johnson (Brooklyn Nets) 2

23. Dillon Brooks (Houston Rockets) 2

24. Derrick Jones (Los Angeles Clippers) 1

25. Max Strus (Cleveland Cavaliers) 1

26. Zaccharie Risachre (Atlanta Hakws) 1

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA