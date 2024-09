Site elege times da NBA com melhores trios de astros em 2024/25

O site Fadeaway World fez um ranking dos times com os melhores trios de astros da NBA em 2024/25. Nos últimos anos, a liga está recheada de Bigs Threes. Ou seja, três estrelas que se juntam em busca do título. Na próxima campanha, vários deles tentarão alcançar essa glória.

Do top 10 dessa lista, dois já foram campeões da NBA. O líder do ranking é o trio do Boston Celtics. Jrue Holiday, Jaylen Brown e Jayson Tatum são uma combinação rara de talento nos dois lados da quadra. Com eles, o time de Boston venceu a liga na temporada passada. O Celtics, aliás, com Kristaps Porzingis e Derrick White complementando o Big Three, tem o melhor quinteto titular da NBA.

Outro trio campeão atua no Denver Nuggets. Nikola Jokic, Jamal Murray e Aaron Gordon ajudaram a equipe do Colorado no título inédito da NBA, em 2022/23. Jokic possui três prêmios de MVP da liga. Murray, por sua vez, tem uma sintonia perfeita com o pivô sérvio e cresce nos playoffs. Já Gordon é um defensor versátil e não precisa da bola para ser útil. Desse modo, é um encaixe ideal com os outros dois astros.

Publicidade

O detalhe é que sete dos dez melhores trios de astros da NBA para 2024/25 estão em times do Oeste. Portanto, uma demonstração de qualidade e equilíbrio na conferência. No Leste, por outro lado, estão três dos cinco melhores Big Threes da liga, segundo o Fadeaway World.

Leia mais sobre a NBA

Por fim, dois times formaram trios de astros da NBA para 2024/25. Atual vice-campeão, o Dallas Mavericks trouxe Klay Thompson, que possui quatro anéis de campeão pelo Golden State Warriors. Assim, o time texano terá muito poder de fogo com o veterano e os armadores Luka Doncic e Kyrie Irving. O Philadelphia 76ers, por sua vez, se reforçou com Paul George. Agora, ele se junta a Joel Embiid e Tyrese Maxey. Mavs e Sixers, aliás, estão no top 3 de Bigs Threes.

Publicidade

Times com os melhores trios de astros da NBA para 2024/25 (Top 10 do Fadeaway World)

1- Boston Celtics: Jayson Tatum (ala, 26 anos), Jaylen Brown (ala, 27 anos) e Jrue Holiday (armador, 34 anos)

2- Dallas Mavericks: Luka Doncic (armador, 25 anos), Kyrie Irving (armador, 32 anos) e Klay Thompson (ala, 34 anos)

3- Philadelphia 76ers: Joel Embiid (pivô, 30 anos), Paul George (ala, 34 anos) e Tyrese Maxey (armador, 23 anos)

4- Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards (ala-armador, 23 anos), Karl-Anthony Towns (ala-pivô, 28 anos) e Rudy Gobert (pivô, 32 anos)

Publicidade

5- Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo (ala-pivô, 29 anos), Damian Lillard (armador, 34 anos) e Khris Middleton (ala, 33 anos)

6- Denver Nuggets: Nikola Jokic (pivô, 29 anos), Jamal Murray (armador, 27 anos) e Aaron Gordon (ala-pivô, 29 anos)

7- Oklahoma City Thunder: Shai Gilgeous-Alexander (armador, 26 anos), Chet Holmgren (pivô, 22 anos) e Jalen Williams (ala, 23 anos)

Publicidade

8- Los Angeles Lakers: LeBron James (ala, 39 anos), Anthony Davis (pivô, 31 anos) e D’Angelo Russell (armador, 28 anos)

9- Memphis Grizzlies: Ja Morant (armador, 25 anos), Jaren Jackson Jr. (ala-pivô, 25 anos) e Desmond Bane (ala, 26 anos)

10- Phoenix Suns: Kevin Durant (ala, 35 anos), Devin Booker (ala-armador, 27 anos) e Bradley Beal (ala-armador, 31 anos)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA