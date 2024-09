Ranking revela Stephen Curry entre os melhores jogadores da NBA para 2024/25

O veterano Stephen Curry apareceu bem colocado no ranking de melhores jogadores da NBA para 2024/25. A lista é do site da emissora CBS Sports. De acordo com um dos votantes, o repórter Sam Quinn, o ranking está projetando a próxima temporada. Portanto, desconsidera o que foi feito em anos anteriores.

“Antes que haja qualquer indignação sobre as posições dos jogadores, devemos observar que esta lista está projetando a temporada 2024/25. Ou seja, é como a nossa equipe acha que esses jogadores se apresentarão na campanha. Tentamos o nosso melhor nos prognósticos, mas não podemos realmente prever como será. Afinal, alguns jogadores certamente subirão, e outros cairão no decorrer da temporada”, afirmou Quinn.

Aos 36 anos, o astro do Golden State Warriors é o estadunidense com mais moral na lista. Assim, com um top 5 dominado por estrangeiros, Stephen Curry é o sexto no ranking de melhores jogadores da NBA em 2024/25. Desse modo, a CBS Sports acredita em um desempenho estelar do camisa 30. Vale lembrar que, na próxima campanha, Curry não terá a companhia de Klay Thompson, que assinou com o Dallas Mavericks.

Na sequência aparece Jayson Tatum, campeão da NBA pelo Boston Celtics na última temporada. Prestes a completar 40 anos, LeBron James é o oitavo da lista. Fechando o top 10 estão Kevin Durant e Anthony Edwards. Recentemente, os cinco estadunidenses mais bem colocados foram campeões olímpicos em Paris.

O fato de cinco atletas internacionais aparecerem no topo do ranking evidencia a globalização da NBA. Além disso, os últimos cinco vencedores do prêmio de jogador mais valioso não nasceram nos EUA. Tri-MVP, Nikola Jokic é o melhor jogador da liga, de acordo com a CBS Sports. Já Giannis Antetokounmpo, ganhador em 2021, é o segundo colocado. Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander, finalistas ao prêmio na última temporada, aparecem na sequência. Por fim, Joel Embiid, eleito MVP da liga em 2023, fecha o top 5.

Talento geracional, o jovem Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, é o 12º da lista. A CBS Sports, portanto, confia em uma excelente temporada do melhor novato de 2023/24. Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Boston Celtics são os únicos times com dois atletas no top 15. Afinal, além dos já citados LeBron, Durant e Tatum, Anthony Davis é o 11º colocado, Devin Booker o 14º e Jaylen Brown o 15º.

Top 30 melhores jogadores da NBA em 2024/25

1- Nikola Jokic (Denver Nuggets)

2- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

3- Luka Doncic (Dallas Mavericks)

4- Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

5- Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

6- Stephen Curry (Golden State Warriors)

7- Jayson Tatum (Boston Celtics)

8- LeBron James (Los Angeles Lakers)

9- Kevin Durant (Phoenix Suns)

10- Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

11- Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

12- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

13- Jalen Brunson (New York Knicks)

14- Devin Booker (Phoenix Suns)

15- Jaylen Brown (Boston Celtics)

16- Ja Morant (Memphis Grizzlies)

17- Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

18- Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

19- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

20- Paul George (Philadelphia 76ers)

21- Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

22- Jimmy Butler (Miami Heat)

23- Bam Adebayo (Miami Heat)

24- Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

25- Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

26- Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

27- De’Aaron Fox (Sacramento Kings)

28- Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

29- Paolo Banchero (Orlando Magic)

30- Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

