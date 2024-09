Segundo Jalen Rose, Stephen Curry é jogador mais influente da NBA

O craque Stephen Curry transformou o basquete desde que se tornou jogador da NBA. O astro do Golden State Warriors, afinal, virou “espelho” para jovens e adolescentes menores, que antes viam o esporte exclusivo para os mais altos. Além disso, mudou o estilo físico dos anos 80 e 90 para um jogo concentrado nos arremessos de três pontos. Hoje em dia, quem não tem arremesso do perímetro dura pouco tempo na liga.

Por esses motivos, o ex-jogador Jalen Rose vê Stephen Curry como a figura mais influente da NBA atual. Em entrevista ao podcast Courtside Club, o ex-armador explicou que a influência do craque mudou a visão de muitos sobre o basquete. Portanto, nem mesmo LeBron James, considerado o sucessor de Michael Jordan, o supera.

“Atualmente, sim (Curry é o mais influente). Quando você vê LeBron James, não pode ignorar o fato de que ele é um espécime físico. No entanto, quando você vê Stephen Curry, você pensa: ‘ele? Temos a mesma altura, o mesmo porte físico, eu posso ser ele!’. Essa influência, junto com seu jogo, sua trajetória de títulos e o prêmio de MVP das finais. Stephen Curry não é um armador ou ala-armador. É o líder da nova escola”, afirmou Rose.

Publicidade

O sucesso de Stephen Curry certamente influenciou uma nova era de jogadores. Quando saiu de Davidson, por exemplo, era incerto o impacto que o armador poderia causar com seu 1,88 metro. Afinal, como ele lutaria para pontuar contra grandes jogadores? A resposta: se tornando o maior arremessador de três pontos de todos os tempos.

Leia mais sobre Stephen Curry!

Um ano antes dele chegar à NBA, a média de bolas convertidas do perímetro era de 6,6 por partida. Doze anos depois, o número passou para 12.7 arremessos. No passado, as tentativas de longa distância representavam 22% dos ataques dos times. Hoje, são 40%.

Publicidade

O impacto também ocorreu no basquete colegial e universitária, bem como no mundial. Hoje em dia, até mesmo os pivôs precisaram se adequar e tem arremessado com frequência do perímetro.

Para reforçar a tese de Rose, aliás, até LeBron James já cravou Curry como o jogador mais influente. Segundo ele, a capacidade do astro do Warriors de mudar o estilo do esporte, ao lado de Allen Iverson, “desafiou as probabilidades histórias da NBA”.

Publicidade

“Steph e Allen são os dois jogadores mais influentes no basquete desde que comecei a ver e cobrir o esporte. Eles são bem mais baixos do que o imaginado para atletas e nem sempre foram levados em consideração. Então, desafiaram as probabilidades, e as crianças começaram a pensar que poderiam ser iguais a eles”, comentou o craque.

Por fim, ao longo de sua carreira, Curry acumula um currículo invejável. Em 15 anos, ele conquistou quatro vezes o título da NBA, foi MVP em duas oportunidades e acumulou dez seleções para o All-Star Game. Além disso, é o maior arremessador de três pontos de todos os tempos, com 3.747 arremessos convertidos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA