Com LeBron e Curry fora do top 10, site lista 100 melhores jogadores da NBA

LeBron James e Stephen Curry não estão mais entre os dez melhores jogadores da NBA para a temporada 2024/25. Ao menos, é o que diz o portal HoopsHype, que publicou sua lista anual dos 100 melhores jogadores da liga antes da temporada que está por vir. A conquista da medalha de ouro olímpica pela seleção dos EUA não aumentou a colocação de ambos no ranking.

Aliás, o domínio estrangeiro é evidente. Afinal, todos os cinco primeiros colocados da lista não são dos EUA. O top 10 ainda tem a presença de mais um europeu, configurando um ranking com maior presença de jogadores não estadunidenses nas melhores colocações. Aliás, essa tem sido uma tendência. Seja em premiações, títulos ou outros fatores, a NBA é cada vez mais uma liga internacional.

Na liderança, Nikola Jokic mantém o reinado do ranking do ano anterior. O sérvio não alcançou o bicampeonato da liga, mas segue muito bem visto como um dos melhores do mundo. Atrás dele está Luka Doncic, do Dallas Mavericks, após sua grande campanha levando a equipe texana às finais deste ano.

LeBron James ficou à frente de Stephen Curry no ranking sobre os melhores jogadores da NBA para 2024/25. O astro do Los Angeles Lakers ficou na 13ª posição, enquanto o craque do Golden State Warriors apareceu em 14º.

Uma novidade foi a introdução de Victor Wembanyama no top 10. O francês, que já é cotado como favorito para o prêmio de Defensor do Ano, na próxima temporada, atrai, acima de tudo, muita expectativa para seu segundo ano na NBA.

Então, sem mais delongas, vamos ao top 100 do portal HoopsHype sobre os melhores jogadores da NBA para 2024/25, sem LeBron e Curry no top 10.

100. Klay Thompson – Mavericks

99. Dereck Lively – Mavericks

98. Collin Sexton – Jazz

97. Deandre Ayton – Trail Blazers

96. Khris Middleton – Bucks

95. RJ Barrett – Raptors

94. PJ Washington – Mavericks

93. Jalen Suggs – Magic

92. Lu Dort – Thunder

91. Naz Reid – Timberwolves

90. Tobias Harris – Pistons

89. Nikola Vucevic – Bulls

88. Jabari Smith Jr. – Rockets

87. Anfernee Simons – Trail Blazers

86. Donte DiVincenzo – Knicks

85. Cam Thomas – Nets

84. Malik Monk – Kings

83. Jonathan Kuminga – Warriors

82. Keegan Murray – Kings

81. Josh Hart – Knicks

80. Jerami Grant – Trail Blazers

79. Jaden McDaniels – Timberwolves

78. Herb Jones – Pelicans

77. Immanuel Quickley – Raptors

76. Devin Vassell – Spurs

75. D’Angelo Russell – Lakers

74. Trey Murphy – Pelicans

73. Bradley Beal – Suns

72. Josh Giddey – Bulls

71. CJ McCollum – Pelicans

70. Coby White – Bulls

69. Tyler Herro – Heat

68. Jalen Johnson – Hawks

67. Miles Bridges – Hornets

66. Fred VanVleet – Rockets

65. Jalen Green – Rockets

64. Michael Porter – Nuggets

63. Austin Reaves – Lakers

62. Zach LaVine – Bulls

61. Kyle Kuzma – Wizards

60. Jarrett Allen – Cavaliers

59. Aaron Gordon – Nuggets

58. Brandon Miller – Hornets

57. OG Anunoby – Knicks

56. Mikal Bridges – Knicks

55. Dejounte Murray – Pelicans

54. Jrue Holiday – Celtics

53. Myles Turner – Pacers

52. Darius Garland – Cavaliers

51. Evan Mobley – Cavaliers

Abaixo, o top 50 dos melhores jogadores da NBA para a próxima temporada 2024/25, sem a presença de LeBron e Curry no top 10, e com liderança de Nikola Jokic.

50. Derrick White – Celtics

49. Desmond Bane – Grizzlies

48. Franz Wagner – Magic

47. James Harden – Clippers

46. Brandon Ingram – Pelicans

45. DeMar DeRozan – Kings

44. Kristaps Porzingis – Celtics

43. Jalen Williams – Thunder

42. Jaren Jackson Jr. – Grizzlies

41. LaMelo Ball – Hornets

40. Chet Holmgren – Thunder

39. Alperen Sengun – Rockets

38. Julius Randle – Knicks

37. Cade Cunningham – Pistons

36. Jamal Murray – Nuggets

35. Scottie Barnes – Raptors

34. Lauri Markkanen – Jazz

33. Kyrie Irving – Mavericks

32. Rudy Gobert – Timberwolves

31. Karl-Anthony Towns – Timberwolves

30. Jimmy Butler – Heat

29. Trae Young – Hawks

28. Bam Adebayo – Heat

27. Paul George – 76ers

26. Kawhi Leonard – Clippers

25. Pascal Siakam – Pacers

24. De’Aaron Fox – Kings

23. Paolo Banchero – Magic

22. Zion Williamson – Pelicans

21. Damian Lillard – Bucks

20. Domantas Sabonis – Kings

19. Ja Morant – Grizzlies

18. Jaylen Brown – Celtics

17. Donovan Mitchell – Cavaliers

16. Devin Booker – Suns

15. Tyrese Maxey – 76ers

14. Stephen Curry – Warriors

13. LeBron James – Lakers

12. Tyrese Haliburton – Pacers

11. Kevin Durant – Suns

10. Victor Wembanyama – Spurs

9. Anthony Davis – Lakers

8. Jalen Brunson – Knicks

7. Anthony Edwards – Timberwolves

6. Jayson Tatum – Celtics

5. Joel Embiid – 76ers

4. Giannis Antetokounmpo – Bucks

3. Shai Gilgeous-Alexander – Thunder

2. Luka Doncic – Mavericks

1. Nikola Jokic – Nuggets

