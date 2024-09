Luka Doncic pode ser o primeiro jogador a receber US$1 bilhão em contratos na NBA

O otimismo financeiro na NBA cresce cada vez mais com os novos contratos de mídia, enquanto Luka Doncic deve ser o percursor de uma nova era de acordos máximos. O esloveno do Dallas Mavericks pode se tornar o primeiro atleta da história da liga a somar mais de US$1 bilhão de ganhos em salários na carreira pela liga. Tudo isso de acordo com projeções que tem sido feitas sobre o aumento do teto salarial.

Os novos contratos televisivos eram esperados a muito tempo em várias frentes. Por exemplo, a expansão da NBA que tem ganhado cada vez mais força, dependia da assinatura dos novos vínculos de direitos de transmissão. O novo acordo com a ESPN, Amazon Prime e outros canais, garante que as receitas da liga de basquete continuarão aumentando nos próximos anos.

Isso também afeta os salários dos jogadores da NBA. E esse é um movimento que já está ocorrendo. Afinal, nos últimos dois anos, vimos os dois maiores contratos da história serem assinados pelos companheiros de Boston Celtics, Jayson Tatum e Jaylen Brown. O astro esloveno deve ser o grande próximo beneficiado.

Atualmente, o armador está no terceiro ano de um contrato de US$215.1 milhões por cinco anos com o Mavericks. Os ganhos totais da carreira do astro até aqui, considerando seu vínculo de calouro (US$32.4 milhões por quatro anos) são de US$247.5 milhões.

E não para por aí. Ele é elegível para uma extensão super máxima de US$346 milhões por cinco anos. Só isso o aproximaria da marca de US$600 milhões ganhos apenas em salários na NBA. Esse, por si só, já é um grande marco considerando sua carreira na NBA.

Para se ter noção, Michael Jordan bateu recordes nos anos 90 somando pouco mais de US$94 milhões ganhos em salários. Hoje, apenas três jogadores superaram a marca dos US$500 milhões: LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Todos grandes veteranos da NBA. Mas o camisa 77 pode atingir a marca em seu terceiro contrato na liga.

Com a expectativa de que o teto salarial continue crescendo em torno de 10% ao ano, a perspectiva de momento é que na temporada 2032/33, os atletas poderão estar recebendo mais de US$100 milhões anuais. Uma loucura, afinal, há pouco mais de uma década, Mike Conley se tornava o jogador com maior contrato da história ganhando pouco mais do que isso no total.

Então, em um provável quarto vínculo assinado na NBA, Luka Doncic deverá ser o primeiro jogador a atingir US$1 bilhão em contratos. De acordo com os prognósticos atuais, ele deve se tornar o primeiro craque a atingir a marca.

Caso esse último vínculo citado seja de US$100 milhões anuais, Doncic receberá em cinco anos, o que nomes como LeBron, Curry ou Durant receberam em toda a sua carreira. Isso mostra, acima de tudo, a evolução da liga como um negócio nos últimos anos. Afinal, a liga se destaca como uma das que melhor paga em todo o mundo dos esportes.

Os novos acordos de mídia devem levar a NBA para uma era ainda mais rica do que a atual, em um constante crescimento.

