Os 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos (2024) – Parte 5

Afinal, quem são os principais jovens talentos em atividade na liga? Essa é a parte 5, o final da nossa resposta: a lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos de idade.

O Jumper Brasil, como já virou tradição, traz a quinta edição da nossa votação anual sobre os “garotos” da liga. Nós convidamos a nossa equipe, os parceiros do site e um grupo de analistas brasileiros para darem as suas opiniões. A intenção é formar, com isso, um prisma de diferentes visões sobre a NBA da atualidade.

A votação

A consulta, para começar, incluiu 24 votantes instruídos a responderem uma mesma pergunta. Quem são os 25 melhores jogadores abaixo de 25 anos de idade da NBA, baseado no desempenho atual? Então, pedimos que enviassem uma lista simples e ranqueada de 25 nomes. Nós não permitimos empates em qualquer posição.

Publicidade

A pontuação segue a lógica de ordem inversa em relação ao ranqueamento. Ou seja, o 25o colocado ganha um ponto e assim de forma sucessiva. O primeiro lugar, por fim, soma 25 pontos. Dessa forma, em caso de consenso absoluto, um atleta pode atingir máximo de 600 pontos.

Em caso de empate, nós adotamos dois critérios para o desempate. A maior colocação em um ou mais rankings individuais, em primeiro lugar, dá vantagem ao jogador. Em seguida, a preferência fica com o atleta de maior idade.

Os votantes

Vinte e quatro votantes, como citado anteriormente, foram consultados pelo Jumper Brasil para o ranking desse ano. Temos integrantes da nossa equipe de redação, os produtores de conteúdo parceiros, colaboradores esporádicos do site e, além disso, analistas convidados. Confira quem são os nossos eleitores de 2024:

Publicidade

Leia mais sobre Victor Wembanyama

Regras de elegibilidade

Traçamos, além do que já foi explicado, mais algumas regras de elegibilidade para os jogadores da lista. São pontos, aliás, que são constantes desde a primeira edição da nossa lista.

Para ser elegível, antes de tudo, um atleta precisa ter até 24 anos e 365 dias de idade em 1o de setembro;

A instrução é que os votantes, a princípio, analisem a produção atual do atleta e não o seu potencial;

Os calouros da próxima temporada, assim como atletas que ainda não jogaram na NBA, não são elegíveis. Trata-se, afinal, de uma lista que apura momento.

E, por fim, a lista…

Se você não viu ainda as partes anteriores do ranking, pode conferir aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa é a parte 5 da lista dos 25 melhores jogadores da NBA abaixo de 25 anos do Jumper Brasil – edição 2024:

Publicidade

5. Paolo Banchero (ala-pivô, Orlando Magic)

Idade: 21 anos

Pontuação: 481 pontos

Ranking 2023: 11o lugar

Médias da última temporada: 22,6 pontos, 6,9 rebotes e 5,4 assistências em 35,0 minutos

Melhores posições: Mateus Carvalho (2), Gustavo Lima (3)

Publicidade

A chegada de Paolo Banchero mudou o time do Magic. Trata-se, a princípio, de um astro em potencial para que a equipe possa se construir ao redor. Mas não para por aí. O ala-pivô ajuda, aos poucos, a transformar um dos ataques mais travados da NBA com seus recursos e agressividade regular. Ele contribuiu para criar pontos fáceis, por exemplo, como um dos jogadores com maior média de lances livres por partida.

Antes de selecionar o jovem astro, Orlando era o nono time que menos forçava erros de ataque dos adversários. Isso é passado, pois foram o terceiro melhor nesse quesito na temporada passada. E o líder do elenco “capitaliza” em cima disso. Ele ficou no TOP 10 de atletas com maior média de pontos anotados depois de turnovers na campanha. Só entre essas situações e lances livres, são 11 pontos a mais criados.

Publicidade

Banchero não é o jogador ofensivo mais eficiente da liga. Longe disso. Mas, com a sua capacidade de passe e agressividade, ele cria as oportunidades que um time como o Magic precisa. Isso só deve intensificar com mais espaçamento em torno dele.

4. Tyrese Maxey (armador, Philadelphia 76ers)

Idade: 23 anos

Pontuação: 515 pontos

Ranking 2023: 14o lugar

Médias da última temporada: 25,9 pontos, 3,7 rebotes e 6,2 assistências em 37,5 minutos

Melhores posições: Felipe Ibañez, Vitor Buratini (2)

Publicidade

A saída de James Harden, no ano passado, criou um grande dilema no Sixers. Maxey, afinal, estaria pronto para assumir a armação da equipe? Está comprovado, depois da última temporada, que a resposta era sim. O jovem teve um aumento de produção e, com isso, foi eleito all-star pela primeira vez. Acima de tudo, mostrou ser eficiente na nova função em pontos fundamentais.

O astro foi o décimo jogador com mais posses em pick-and-roll na campanha passada (8,4). É um altíssimo volume para um armador estreante, mas ele se saiu muito bem. Entre os 51 atletas que tiveram mínimo de cinco posses por partida nessa situação, o garoto foi um dos 12 nomes que produziram média de 1,0 ponto. Além disso, foi o segundo que teve menor taxa de turnovers nessa situação.

Publicidade

Maxey não é, de jeito nenhum, um “maestro” em pick-and-rolls. Certamente, isso vai acontecer com o tempo. No entanto, ele possui uma virtude importante demais: não comete erros atuando com um monstruoso pivô em Joel Embiid.

3. Tyrese Haliburton (armador, Indiana Pacers)

Idade: 24 anos

Pontuação: 547 pontos

Ranking 2023: 5o lugar

Médias da última temporada: 20,1 pontos, 3,9 rebotes e 10,9 assistências em 32,2 minutos

Melhores posições: Heber Costa, Ricardo Stabolito (2)

Publicidade

Os sistemas ofensivos da NBA atual giram em torno de como você consegue manter a bola em movimento. Trata-se de forçar constante reação das defesas no espaçamento mais amplo possível para, assim, criar bons arremessos. Então, um armador que gera boas chances não é mais só aquele que encontra passes geniais com visão de quadra. Sobretudo, é o que faz o ataque funcionar sem deixar a bola parar.

Haliburton não só faz parte dessa segunda classe, mas a encabeça e exemplifica como ninguém. Ele foi o armador, para começar, que mais distribuiu passes por partida na última temporada. Com enorme folga, aliás. No entanto, não está nem no TOP 20 de armadores que mais segundos ficaram com a posse da bola. Da mesma forma, não surge entre os 20 atletas da posição com mais dribles por posse.

Publicidade

Todos já sabem que Haliburton liderou a liga em assistências na campanha passada. Mas não é por isso ele não comanda alguns dos ataques mais eficientes da história da NBA. É pela capacidade de acelerar o ritmo não só correndo, mas fazendo a bola correr.

2. Victor Wembanyama (pivô, San Antonio Spurs)

Idade: 20 anos

Pontuação: 570 pontos

Ranking 2023: não ranqueado

Médias da última temporada: 21,4 pontos, 10,6 rebotes e 3,6 tocos em 29,7 minutos

Melhores posições: Gustavo Lima, Lucas Piona (1)

Publicidade

Não existe forma de ser sutil: Wembanyama é uma monstruosidade. É uma combinação de recursos físicos e atléticos que nunca vimos antes. E, por enquanto, a competição da NBA tem sorte que ele joga por um Spurs desinteressado em vencer. Até porque, ainda em sua primeira temporada, ele já mostrou ser capaz de ser decisivo em várias frentes. Não é sempre que um calouro aparece entre os finalistas para melhor defensor do ano, por exemplo.

Um ponto fundamental do jogo em que o fenômeno francês já causa espanto é o rebote. Ele pegou mais de 65% dos rebotes que teve chance de coletar na temporada passada. Essa é a maior marca registrada por um novato no arquivo do site oficial de estatísticas da NBA – ou seja, desde 2013. Só dois pivôs dentro do TOP 50 de chances de rebote da última campanha, aliás, tiveram um maior índice: Andre Drummond e Deandre Ayton.

Publicidade

Wembanyama é o grande favorito para dominar a primeira posição desse ranking pelos próximos anos. Ele já fez o Spurs mais competitivo do que deveria em alguns jogos na última temporada. E, quanto mais o time texano se reforçar, mais a NBA deve temer.

1. Anthony Edwards (ala-armador, Minnesota Timberwolves)

Idade: 23 anos

Pontuação: 592 pontos

Ranking 2023: 3o lugar

Médias da última temporada: 25,9 pontos, 5,4 rebotes e 5,1 assistências em 35,1 minutos

Melhores posições: Gustavo Freitas, Ricardo Stabolito (1)

Publicidade

Não é à toa que vários norte-americanos tentam vender Edwards como o rosto do futuro da NBA, mesmo que não seja o melhor jogador. A sua personalidade, assim como estilo de jogo, transborda ousadia e confiança. Ele registrou as maiores médias da carreira em pontuação, assistências e aproveitamento de arremessos na última temporada. Levou o Timberwolves, ademais, a igualar a melhor campanha de sua história. Já é um legítimo astro aos 23 anos. Mas o que dá para melhorar ainda?

Um recurso que o ala-armador usa muito, mas não é tão eficiente são os pull ups. Foi o sétimo atleta com maior média desse tipo de arremesso na última temporada (9,4). No entanto, ele só converteu 36,2% das suas tentativas. Essa é a segunda pior marca que foi registrada entre os 30 jogadores com mínimo de sete pull ups tentados por partida. Para compara: Shai Gilgeous-Alexander, o dono do melhor índice, acertou 47,6% dos seus 10,1 tiros em média.

Publicidade

O pull up é um recurso muito importante na NBA atual, pois coloca pressão nas defesas na era do espaçamento de quadra. Já é claro que Edwards pode armar o arremesso – e acertá-los – ao mínimo sinal de espaço. Mas, quando fizer isso de forma consistente, é impressionante imaginar onde pode chegar como pontuador.

Esse é o segundo pior índice de aproveitamento, aliás, entre os 30 jogadores que mínimo de sete pull ups por partida. O melhor nesse quesito, Shai Gilgeous-Alexander, teve mais de 10% a mais de conversão.

Veja agora como ficou o resultado final da edição 2024 do nosso ranking dos melhores jogadores abaixo de 25 anos:

1. Anthony Edwards (Timberwolves)

2. Victor Wembanyama (Spurs)

3. Tyrese Haliburton (Pacers)

4. Tyrese Maxey (76ers)

5. Paolo Banchero (Magic)

6. Zion Williamson (Pelicans)

7. Scottie Barnes (Raptors)

8. Alperen Sengun (Rockets)

9. Chet Holmgren (Thunder)

10. Jaren Jackson Jr. (Grizzlies)

11. Jalen Williams (Thunder)

12. Evan Mobley (Cavaliers)

13. Cade Cunningham (Pistons)

14. Franz Wagner (Magic)

15. LaMelo Ball (Hornets)

16. Darius Garland (Cavaliers)

17. Tyler Herro (Heat)

18. Jalen Green (Rockets)

19. Coby White (Bulls)

20. Jalen Johnson (Hawks)

21. Brandon Miller (Hornets)

22. Jonathan Kuminga (Warriors)

23. RJ Barrett (Raptors)

24. Jaden McDaniels (Timberwolves)

25. Devin Vassell (Spurs)

26. Keegan Murray (Kings)

27. Jalen Suggs (Magic)

28. Trey Murphy III (Pelicans)

29. Dereck Lively II (Mavericks)

30. Deni Avdija (Blazers)

31. Josh Giddey (Bulls)

32. Cam Thomas (Nets)

33. Jabari Smith Jr. (Rockets)

34. Jalen Duren (Pistons)

35. Keldon Johnson (Spurs)

36. Brandin Podziemski (Warriors)

37. Shaedon Sharpe (Blazers)

38. Jaime Jaquez Jr. (Heat)

39. Jaden Ivey (Pistons)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA