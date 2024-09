“Victor Wembanyama está enfrentando baixinhos”, garante lenda da NBA

O fenômeno Victor Wembanyama tem potencial para se tornar uma lenda da NBA. O jovem do San Antonio Spurs, afinal, reúne um conjunto de habilidades únicos para sua altura. Além dos talentos ofensivos, ele também é capaz de aproveitar seu físico para brilhar no lado defensivo. Em sua temporada de estreia, por exemplo, foi selecionado para o time ideal de defesa e terminou em segundo no prêmio de Melhor Jogador Defensivo.

Para a lenda Ralph Sampson, no entanto, o domínio precoce de Victor Wembanyama na NBA tem uma motivo. Em entrevista ao AzCentral.com, o ex-jogador revelou que o francês se aproveita por não ter grandes jogadores como ele. Assim, ele consegue superar adversários.

“Não há grandes jogadores que possam enfrentá-lo. Wembanyama está jogando contra caras menores, então, é um jogo completamente diferente. Ele tem habilidades e grande ética de trabalho, pelo que dá para perceber. Ele não precisa sequer jogar no post, pois, se jogasse, seria um jogo totalmente diferente”, destacou Sampson.

Para comprovar sua tese, Sampson relembrou seus adversários nos anos 80. Mesmo com 2,24 metros, o lendário pivô ainda tinha que enfrentar gigantes da liga, como Kareem Abdul-Jabbar e Artis Gilmore. Hoje em dia, por outro lado, os grandes pivôs diminuíram, enquanto o jogo passou a favorecer jogadores mais baixos.

“Nós tínhamos que jogar contra caras como Terry Cummings, A.C. Green, Kareem (Abdul-Jabbar), Artis Gilmore. Você enfrentava homens de verdade que batiam em você no post. Então, você podia correr pela quadra e tentar vencê-los, ou tinha que jogar no post e igualar o jogo deles, porque eles não te deixariam arremessar, certo? O jogo mudou totalmente porque, de certa forma, evoluiu. É uma era diferente, uma maneira diferente de jogar, uma estrutura diferente”, completou.

É inegável que a altura é um ponto forte de Wembanyama na NBA. Com 2,24 metros, o jovem pivô está empatado com Boban Marjanovic como os jogadores mais altos da liga. Em comparação com sua posição, a média de altura na liga é de 2,11 metros, sendo 12 centímetros a menos que ele.

Wembanyama, contudo, não se destaca somente por isso. Enquanto muitos ‘gigantes’ passaram pela liga, mas não tiveram sucesso, o francês possui um conjunto de habilidades. No garrafão, por exemplo, ele é capaz de vencer seus adversários pela velocidade e envergadura. Além disso, fora da área pintada, ele mostra ótimo controle de bola e capacidade para arremessar do perímetro.

Como resultado de seu conjunto único, Wembanyama fez história em seu ano de estreia. Com o Spurs, o jovem pivô liderou a liga em tocos, com 3.6, enquanto teve médias de 21.4 pontos, 10.6 rebotes, 3.9 assistências e 1.2 roubo. Assim, foi o primeiro jogador desde Blake Griffin a ter 20 pontos e 10 rebotes em uma temporada de estreia.

