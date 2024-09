“Victor Wembanyama será o melhor jogador da NBA em 2025”, prevê Patrick Beverley

Poucos atletas merecem ser considerados “únicos” no esporte de alto rendimento. Mas, definitivamente, Victor Wembanyama é um jogador único na NBA. A sua combinação de altura, instintos e recursos técnicos são inéditos em um prospecto de 20 anos de idade. Como definir, então, alguém que desafia todos os conceitos que conhecíamos do jogo? Patrick Beverley admite que não consegue fazê-lo.

“Victor não é um pivô, pois chamá-lo assim não seria justo. Seria limitá-lo. Esse garoto joga de tudo. Simplesmente não dá para compará-lo com qualquer outro atleta da liga nesse momento. Ele até parece um ‘cinco’, mas sai driblando a bola de um lado a outro da quadra e arremessa de três pontos sem hesitar. Em síntese, não existe nada como esse cara”, afirmou o polêmico armador, em seu podcast.

Beverley começou a falar sobre Wembanyama depois de ser questionado sobre os cinco melhores pivôs da liga. Ele se negou a colocar a referência do San Antonio Spurs, pois não vê como compará-lo aos atletas da posição. É claro que astros como Nikola Jokic, Joel Embiid e Bam Adebayo são especiais. Mas, para o veterano, nenhum deles traz o conjunto de recursos e virtudes do fenômeno francês.

“Ter 2,20m de altura, por exemplo, não te faz um pivô de forma automática. Quando se fala de um jogador dessa posição, a gente pensa em pick-and-rolls e coisas assim. Mas nenhum pivô conduz a bola e tenta um arremesso de três saindo do drible. Não é justo colocá-lo em uma posição porque é um alien. E vai ser o melhor jogador da NBA já na próxima temporada”, previu o especialista defensivo.

Preocupado

A primeira temporada de Victor Wembanyama como jogador da NBA já assustou muita gente. O início da campanha teve altos e baixos, os resultados do Spurs não foram tão bons, mas o francês assombrou a liga em vários momentos. Não por acaso, foi eleito o melhor calouro na liga e já esteve entre os finalistas para defensor do ano. Depois das Olimpíadas, ele fez um alerta para os seus adversários de agora em diante.

“Estou muito orgulhoso dos meus companheiros de time e a medalha que conquistamos. Essa é uma experiência que ninguém vai poder tirar de mim. Vou levar para o resto da vida, certamente. Afinal, eu ainda estou aprendendo sobre o jogo. O que posso dizer é que estou preocupado com os meus adversários nos próximos anos. Com quem vai me enfrentar na NBA e FIBA. Em qualquer lugar”, avisou o promissor jogador.

Wembanyama conquistou a medalha de prata em Paris, após perder uma final apertada contra os EUA. Ele foi o destaque dos franceses no duelo, com 26 pontos e sete rebotes contra o forte garrafão norte-americano. “Foi uma grande partida, uma final fantástica. Por isso, estou orgulhoso do que fizemos. Agora, aos poucos, eu vou absorver tudo o que vivi aqui durante as férias”, projetou o jovem.

Não compare

É possível que Wembanyama já faça parte da elite da NBA depois de só uma temporada. Então, o que esperar daqui em diante? O consenso geral é que o céu é o limite. Mais do que isso, ele pode ser o tipo de talento que redefine o que vai ser o basquete no futuro. Para Beverley, aliás, já redefine atualmente. Posições, em síntese, são um conceito obsoleto para o seu modo de jogar.

“Simplesmente não há uma posição que possa definir os recursos de Victor. Então, ele quebrou a lógica de pivôs, alas e tudo isso. Não tem uma posição para defini-lo, assim como Kevin Durant e LeBron James. Esses três caras estão em uma categoria única e apenas deles. Não compare, por isso, esses três com mais ninguém”, concluiu o novo reforço do Hapoel Tel Aviv.

