Técnico do Bucks abre o jogo após dispensa de Damian Lillard

O técnico do Milwaukee Bucks, Doc Rivers, falou pela primeira vez após a dispensa de Damian Lillard. O armador de 34 anos deixou a franquia em uma decisão que chocou a todos. No entanto, o treinador indicou que a rescisão é parte de um recomeço que a equipe adotou para mudar a fase na NBA.

“Nós contratamos o Myles Turner (durante a offseason). Então, (a dispensa de Lillard) foi parte do recomeço de Milwaukee na NBA”, disse o técnico do Bucks.

A decisão de dispensar Lillard considerou diversos fatores. O armador sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e está fora da próxima temporada. Além disso, ele receberia US$54 milhões em 2025/26. Milwaukee, assim, decidiu pela rescisão e liberou mais de US$30 milhões do teto salarial, para assinar com Turner.

A ideia, desse modo, foi pensar em um projeto a curto prazo. Com Giannis Antetokounmpo, o Bucks não desejava esperar a recuperação de Lillard para voltar a ser uma força do Leste. Para que pudesse investir, porém, precisou dispensar o armador.

O técnico do Bucks, ainda assim, confessou que a decisão de dispensar Damian Lillard foi difícil. Embora isso tenha resolvido a questão no elenco, Rivers destacou o peso emocional da mudança.

“Lillard fez tudo certo ao longo da carreira. Fez tudo o que uma franquia pode pedir quando se está tentando vencer. Ele foi exemplar para nós. Obviamente, não teríamos ele este ano por causa da lesão. No entanto, você não perde apenas um jogador, você perde uma pessoa. Então, isso é uma perda difícil para a franquia”, afirmou Rivers.

A dispensa também foi dura para Damian Lillard. De acordo com o jornalista Chris Haynes, o armador foi pego de surpresa ao receber a notícia. No entanto, ele tem trabalhado para se recuperar da grave lesão e conseguir um novo time na agência livre. O Boston Celtics seria um dos interessados no veterano.

“Eu conversei de forma muito rápida com Damian Lillard. Ele ficou surpreso. A direção do Bucks foi até Portland (onde Lillard mora) para encontrar com o armador, mas não contou a ele que isso ia acontecer. Então, foi uma grande surpresa. Ele disse que ficou sabendo de tudo assim como todo mundo. Então, com tudo isso, ele será agente livre pela primeira vez na carreira e terá a chance de escolher seu próprio time”, contou Haynes.

