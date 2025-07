Warriors pode fazer troca por Derrick White

De acordo com Brad Botkin , da rede CBS Sports, Derrick White pode ser um alvo de troca do Golden State Warriors nesta offseason. Isso porque a franquia ainda não decidiu o que fazer sobre o futuro de Jonathan Kuminga e negociar uma sign-and-trade com o Boston Celtics para adquirir o ala-armador é um dos caminhos viáveis, segundo o jornalista.

“O Warriors vai tentar colocar Jonathan Kuminga em uma negociação que traga de volta um jogador de peso. Derrick White faz muito sentido neste caso, mas o Celtics vai exigir um pacote extremamente agressivo, como as cinco escolhas de primeira rodada que o Knicks pagou por Mikal Bridges. Ou, então, o pacote de quatro escolhas do Orlando Magic por Desmond Bane”, disse Botkin.

Apesar do jornalista indicar uma troca de Derrick White para o Warriors, a franquia ainda não se movimentou desde o início da agência livre. Golden State esta “paralisado” aguardando o futuro de Kuminga. Aliás, para negociar o ala-pivô, o time de San Francisco já teria um preço a ser pago. De acordo com Anthony Slater, do site The Athletic, o objetivo seria um jovem promissor e uma escolha de primeira rodada de Draft.

Apesar de White não ser um jovem jogador, aos 31 anos, ele foi campeão da NBA com o Celtics em 2024. Portanto, se encaixa no plano do Warriors em buscar mais um título sob o comando de Stephen Curry e Draymond Green. Além disso, desde que chegou a Boston, ele evoluiu nos arremessos de três pontos – característica do time de Steve Kerr.

Isso porque, desde 2022/23, White tem média superiores a 38% no quesito. Nos últimos três anos, então, teve 38.1%, 39.6% e, na última temporada, converteu 38.4% em bolas do perímetro. Em 2024/25, o ala-armador disputou 76 partidas e teve médias de 16.4 pontos, 4.8 assistências e 4.5 rebotes.

No entanto, ele já demonstrou interesse em continuar no Boston Celtics. Em entrevista à rede NBC Sports, White comentou os rumores e revelou que o GM da franquia, Brad Stevens, e os seus representantes têm estado em contato durante o período.

“Eu acho que toda offseason é meio maluca, especialmente nos dias de hoje. Mas eu não me senti muito preocupado com nada. Meu agente e o Brad vinham conversando, e todos esses rumores e tal, eu não estava realmente muito preocupado. Então, acho que é legal ser desejado por outras equipes, mas eu quero continuar em Boston”, disse o jogador.

Por fim, vale lembrar que, no fim de maio, White já foi ligado a rumores de troca para o Golden State Warriors. Logan Murdock, do The Ringer, revelou um possível desejo da equipe no veterano.

“White é alguém que o Warriors está de olho. Isso porque a impressão ao redor da liga é que o Celtics irá deixar vários jogadores disponíveis. E ele é um cara que você deve olhar. Bom defensor, bom armador, um cara inteligente”, disse à época.

