Shaquille O’Neal aponta mudança de estilo para Victor Wembanyama ser dominante

Muita gente acredita que Victor Wembanyama está destinado a dominar a NBA como Shaquille O’Neal fez um dia. Afinal, possui uma combinação de tamanho, instintos e recursos técnicos nunca vista em um prospecto antes. Mas, por enquanto, o próprio Shaq não aposta na dominância do francês. Ou melhor, ele cobra uma mudança no estilo de jogo do jovem para que alcance o seu patamar.

“Victor é um ótimo jogador, para começar. Mas eu realmente não acho que você possa ser dominante quando tenta muitos arremessos longe da cesta. Quando se tem 2,25m de altura, acredito que você pode ser dominante se manter o foco em ser uma força lá dentro do garrafão. É assim que se faz a diferença”, apontou a lenda da NBA, em entrevista ao analista Pat McAfee.

O’Neal, de fato, tinha um estilo de jogo bem diferente de Wembanyama. Ele começou a sua trajetória como um jovem explosivo e rápido. No entanto, no decorrer da carreira, virou uma força física e um jogador de imposição em espaço curto. Foi atuando assim, aliás, que conquistou os seus quatro títulos da NBA. Ele aprendeu que, quanto mais jogasse próximo da cesta, mais podia ser um diferencial consistente.

“Esse garoto é um grande jogador. Certamente, só lhe desejo o melhor na carreira. Mas a questão é o que os meus treinadores sempre diziam: quando se é um arremessador, você vai passar por instabilidades. É um estilo de jogo de altos e baixos”, argumentou o integrante do Hall da Fama.

Mais dominante

Para O’Neal, ser dominante é uma conversa séria. É parte do seu legado, antes de tudo. A sua presença na lista de melhores pivôs de todos os tempos se baseia na forma como dominou o basquete em seu tempo. Tornou-se, assim, um jogador inesquecível para as gerações que o acompanharam. Ser dominante nem sempre significa ser o melhor, mas tem um peso semelhante na memória das pessoas.

“Eu estou feliz porque, mesmo após tantos anos fora das quadras, as pessoas ainda me consideram assim. Todo mundo debate os melhores jogadores da história, mas existem muitos candidatos nessa corrida. Quando discutimos os mais dominantes, no entanto, é diferente. Só há um ou dois candidatos – e tenho orgulho de ser um deles”, afirmou o lendário pivô da liga.

Antes do surgimento de O’Neal, o lendário Wilt Chamberlain reinava nas discussões de jogador mais dominante da história. Pois o atual analista da TNT acredita que superou essa comparação. “Sempre quis muito ultrapassar Wilt. Posso não ter o superado em pontos, mas cheguei perto e tenho mais títulos do que ele. Então, já não quero mais comparações. Eu sou o mais dominante de todos os tempos”, cravou.

Outra visão

Mas nem todo mundo tem a mesma visão de Shaquille O’Neal sobre a projeção futura da dominância de Victor Wembanyama. Muitas pessoas já o veem como dominante hoje, mesmo arremessando mais do que o ex-pivô aconselha. O olheiro Jason Filippi, por exemplo, é uma delas. Em entrevista ao jornal The Guardian, ele definiu a atual “versão” do jovem astro como uma figura dominante na NBA.

“As minhas expectativas para Victor são bem altas, mas não esperava que fosse ser tão dominante de forma consistente. Embora não seja forte, não precisa forçar a passagem contra adversários. Ele é longo e, por isso, pode arremessar sobre qualquer um. Mesma coisa na defesa. Leve-o para o poste baixo e, ainda assim, não vai conseguir fazer nada contra os seus braços longos”, avaliou o treinador.

