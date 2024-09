LeBron James projeta carreira após saída da NBA

Durante a temporada 2024/25 da NBA, LeBron James vai completar 40 anos e já há especulações sobre a continuidade de sua carreira. A longevidade do astro do Los Angeles Lakers, afinal, já é única na história da liga. Em recente entrevista ao jornalista Mike Golic, o craque falou sobre o novo cargo que pode ocupar quando deixar as quadras.

De acordo com LeBron, é possível que ele siga carreira como comentarista após sua aposentadoria da NBA. Isso porque ele pode se inspirar em uma lenda das grandes ligas dos EUA: Tom Brady, considerado o jogador da história da NFL.

“Eu não fecho as portas para nada, sendo sincero. Uma coisa que me agrada, por exemplo, é trabalhar na TV. Seja como locutor ou comentarista, eu acho muito legal. Eu vejo o que Tom Brady tem feito, e ele tem sido ótimo. Não sei se eu faria isso por todos os fins de semana. Mas uma aparição especial aqui e outra ali. Fazer isso de vez em quando depois que eu me aposentar, seria legal”, afirmou.

LeBron, aliás, manteve os horizontes abertos para comentar tanto na NBA como na NFL. Para ele, trabalhar com isso seria como uma “retribuição” ao esporte em geral.

“Retribuir ao jogo que me deu tudo, é sempre muito importante. E acho que é o que eu estaria fazendo se seguisse por esse caminho. O jogo me deu muito, então, é o mínimo que posso fazer. Adoraria comentar basquete e até futebol americano se fosse o caso. Isso significa muito para mim e para minha família, portanto, adoraria fazer isso no futuro”, concluiu.

A fala de LeBron James sobre o futuro de sua vida após o fim da carreira na NBA surpreendeu. Afinal, o camisa 23 já afirmou ter interesse em ser dono de uma nova franquia da liga em Las Vegas. Com os rumores de expansão cada vez mais fortes, espera-se que ele e seu grupo de investidores esteja entre os grandes interessados em adquirir um dos novos times.

Maverick Carter, executivo e amigo de longa data de LeBron, que tem negócios com o astro falou sobre a possibilidade. Em entrevista, ele garantiu que o craque está olhando para a possibilidade de ser um proprietário de uma franquia, assim que se aposentar.

“O que posso dizer é que ele gosta muito da ideia. Diria que ele está determinado a ser dono de algum time da NBA no futuro. A questão é em quanto tempo isso vai acontecer, afinal, ele ainda está jogando em grande nível. Eu pensei que ele iria se aposentar há alguns anos, mas lá está ele brilhando com sua barba grisalha. Então, vamos ver o que acontece”, explicou.

Além da temporada 2024/25, espera-se que James atue por uma outra temporada, de acordo com Shams Charania, do portal The Athletic. O jornalista afirmou após a eliminação do Lakers para o Denver Nuggets nos playoffs do último ano.

