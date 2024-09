LeBron, Curry e Jokic protagonizam marcas a serem batidas na NBA

A temporada 2024/25 da NBA começa em pouco mais de um mês, enquanto LeBron James, Stephen Curry e Nikola Jokic devem ser alguns dos protagonistas. Mas mais do que isso, os três estão próximos de baterem marcas impressionantes. Embora os dois primeiros estejam já na fase final de suas carreiras, o sérvio ainda tem muito a mostrar. Isso, já com três premiações de MVP.

De acordo com a ESPN, as marcas a serem batidas por LeBron, Curry e Jokic podem/devem acontecerm na próxima temporada da NBA. Isso porque depende se os três vão conseguir “escapar” de lesões. No entanto, se formos pensar apenas na última campanha, é pouco provável que não consigam. Enquanto James atuou em 71 partidas, o armador do Golden State Warriors participou de 74. Por fim, Jokic fez 79 jogos.

Aliás, o pivô do Denver Nuggets perdeu poucas partidas em sua carreira até aqui. Desde 2015/16 na NBA, Jokic ficou de fora em apenas 44 de possíveis 719. Ou seja, apenas 9.4% de ausência em nove anos.

LeBron James

Além de ser o primeiro jogador a atuar ao lado de um filho na NBA, LeBron possui outras marcas a serem cumpridas em 2024/25. Uma delas é a de tornar-se o único a atingir 50 mil pontos somando temporada regular e playoffs. Por enquanto, ele soma 48.876. Portanto, faltam 1.124. Apenas para ter uma ideia, em 2023/24, James anotou 1.822 somente na fase regular.

Enquanto isso, ele vai entrar em sua vigésima segunda temporada na liga. Como resultado, LeBron vai igualar a marca de Vince Carter como jogador com mais campanhas na NBA. Detalhe: seu contrato vai até 2025/26, quando ele superaria Carter.

E tem mais.

Em 2024/25, quando LeBron alcançar o seu 850° minuto na temporada, ele será o jogador com mais tempo em quadra na história na NBA. Apenas Kareem Abdul-Jabbar está acima dele, com 57.446 minutos na liga.

Por fim, com 69 jogos, ele vai saltar do sexto para o segundo lugar em partidas disputadas.

Stephen Curry

É pouco provável imaginar quando a marca de cestas de três que Stephen Curry já estabeleceu pode ser quebrada. Além de quebrar o recorde, que era de Ray Allen, ele já abriu quase 800 de diferença. Enquanto isso, não tem previsão para ele encerrar sua carreira.

Mas o detalhe importante é: em 2024/25, com mais 253 cestas de três, Curry vai alcançar uma inimaginável marca de quatro mil arremessos certeiros do perímetro. E, como ele ainda tem contrato até 2026/27, o recorde deve ampliar ainda mais.

Só para ter uma ideia, em 2023/24, Curry acertou 357.

E James Harden, o próximo na lista entre os jogadores em atividade, deve superar Allen em 2024/25. Faltam apenas 34 para tal.

Nikola Jokic

Russell Westbrook, novo companheiro de Nikola Jokic no Nuggets, precisa de apenas um triplo-duplo para chegar a 200 na carreira. Marca incrível. No entanto, o próprio Jokic vem crescendo no quesito.

Após superar LeBron, Jokic possui 130 triplos-duplos em nove anos de NBA. Faltam, portanto, nove para superar Magic Johnson, o terceiro da lista. Então, apenas Oscar Robertson (181) e Westbrook, estarão em sua frente.

Agora, um detalhe: enquanto Westbrook vai para a sua décima oitava temporada, Jokic entrará em sua décima. Ou seja, existe a chance real de o sérvio superar o novo colega no futuro.

