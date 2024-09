Scottie Pippen detalha relação com Michael Jordan no Bulls

Michael Jordan e Scottie Pippen formaram no Chicago Bulls uma das duplas mais dominantes da história da NBA. Juntos, afinal, as lendas conquistaram seis títulos com a franquia nos anos 90. A química em quadra, portanto, era evidente e ambos pareceriam grandes amigos. No entanto, a visão era uma falsa sensação de fãs e analistas, segundo o ex-ala.

Em sua autobiografia, Unguarded, Scottie Pippen deu detalhes de sua relação com Michael Jordan no Bulls. Segundo ele, o basquete o permitiu acumular diversas amizades. Com o antigo companheiro, eles perderam “muitas oportunidades” de aproximação. Então, ele revelou se incomodar a distância entre ambos

“Normalmente, não deixo nossa falta de promidade me incomodar. Tenho muitos amigos. No entanto, há ocasiões, como ao assistir o documentário, em que penso no relacionamento que gostaria que nós tivéssemos. Isso dói. Dói muito. De forma alguma sou uma parte inocente aqui. Perdi algumas oportunidades que poderia ter feito a diferença e tenho que conviver com isso”, relatou.

Publicidade

Entre as oportunidades, esteve uma em 1987. Naquele ano, Jordan presenteou Pippen com um conjunto de tacos de golfe e o chamou para jogar no tempo livre. O companheiro, contudo, não aceitou o convite e depois disso não teve mais nenhuma chance.

A recusa, ainda assim, tem uma explicação. Pippen, afinal, sofreu com problemas nas costas durante aquele ano. Então, seu médico o indicou que jogar golfe com Jordan agravaria a situação.

Os arrependimentos não se limitaram somente a isso. Em 1993, o pai de Jordan foi assassinado, mas seu companheiro jamais o chamou para conversar sobre a tragédia. A morte fez o eterno camisa 23 dar uma pausa na carreira, mas depois ele retornou e Pippen teve diversas oportunidades de lamentar o ocorrido.

Publicidade

Leia mais sobre Jordan e Pippen!

“Me sinto horrível sempre que penso nisso. O pai de Michael, James Jordan, foi assassinado e ambos eram inseparáveis. Quando ouvi a notícia, deveria ter o procurado imediatamente. Em vez disso, entrei em contato com o departamento de relações públicas do Bulls e desisti. Tendo perdido meu próprio pai três anos antes, talvez pudesse ter oferecido algum conforto”, continuou.

As citações de Pippen sobre a relação com Jordan, porém, não se limitam a arrepedimentos. Muito pelo contrário. Em grande parte das declarações, o ex-ala do Bulls criticou o antigo companheiro em diversas oportunidades. O camisa 23, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre as falas.

Publicidade

A chateação, aliás, vem principalmente pelo documentário The Last Dance. A produção narra os momentos de Jordan durante sua carreira histórica na NBA. O ex-camisa 33, no entanto, não gostou da condução das cenas e apontou uma série de ‘inverdades’. O livro, portanto, é uma versão de Pippen sobre as histórias da época.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA