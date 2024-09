Veja quanto filho de LeBron James pode ganhar no basquete universitário

Segundo filho de LeBron James, o armador Bryce James é um dos nomes mais aguardados no futuro do basquete. Ainda no ensino médio, afinal, o jovem de 17 anos acumula mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Portanto, em sua temporada final na Sierra Canyon High School, o garoto terá logo um valor milionário para adicionar à sua conta bancária.

Isso porque, de acordo com o On3.com, Bryce tem um valor de NIL (Nome, Imagem e Semelhança) avaliado em US$1.3 milhão. O formato é basicamente uma ‘bolsa’ para jogadores universitários. Desse modo, ele é o 17º atleta mais bem avaliado da lista, além de ser o jogador de ensino médio mais bem cotado do país.

A avaliação, claro, passa principalmente pelo valor midiático do filho de LeBron James no basquete. Como mencionado, afinal, Bryce é um dos jovens jogadores mais bem seguidos do país, principal graças ao seu pai. Em quadra, por outro lado, é classificado como uma promessa de três estrelas e somente o 27º melhor armador do país.

Publicidade

Desse modo, segundo Adam Filkestein, diretor de scouting do 247Sports, o jovem de 17 anos “talvez não seja o atleta dinâmico ou criador de jogadas que alguns esperam a prinicípio. No entanto, ele é um jogador fundamentalmente sólido, com bom tamanho no perímetro e um conjunto de habilidades promissor”.

Leia mais sobre LeBron James!

“Bryce precisa ter tempo e espaço para fazer o seu próprio caminho. Ele possui um claro potencial de arremesso, com um toque naturalmente suave. A sua mão esquerda é avançada para a sua idade e tem também uma boa compreensão inicial do jogo. Fisicamente, é sólido para um jogador em início de carreira, mas ainda está a desenvolver um pouco o seu corpo e está longe de ser um produto acabado”, completou.

Publicidade

Diante disso, Bryce já recebeu ofertas das universidades de Ohio State e Duquesne. Até o momento, porém, ele não sinalizou interesse em nenhuma das propostas. Isso porque, deve esperar a conclusão de sua temporada sênior no ensino médio para atrair outras faculdades antes de tomar uma decisão.

Então, Bryce visa traçar os mesmos passos do seu irmão mais velho. Aos 19 anos, Bronny James foi a 55ª escolha do último Draft pelo Los Angeles Lakers. Portanto, ele terá a oportunidade de jogar ao lado de LeBron na temporada 2024/25 da NBA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA