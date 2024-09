Muggsy Bogues fala de diferença entre Jordan e LeBron: “Ele não é assim”

O ex-armador Muggsy Bogues foi mais um a entrar no debate de Michael Jordan e LeBron James. Afinal, quem é o maior de todos os tempos da NBA? Para parte da liga, o ídolo do Chicago Bulls ainda está no topo. Para outros, enquanto isso, o craque do Los Angeles Lakers o ultrapassou após a conquista do ouro em Paris. O ex-jogador, contudo, não acha que o cenário de GOAT mudou.

“Em habilidade, não há outro como Jordan. Kobe foi o segundo, sendo ele a versão 2.0, com sua mentalidade e instinto assassino que Jordan tinha. LeBron é um dos maiores que o basquete já viu, em termos de longevidade e estatísticas. Contudo, em termos de habilidade, sempre será Jordan. Ele era um assassino, LeBron não é assim”, afimou Bogues, no podcast de Adam Lupis.

O debate de GOAT da NBA ocorre há décadas. Nos primeiros anos, Bill Russell e, na sequência, Wilt Chamberlain eram os mais citados. Depois, surgiu o nome de Magic Johnson. Desde os anos 90, contudo, Jordan era praticamente uma unanimidade no tema, até aparecer LeBron.

A comparação entre ambos, ainda assim, é complicada. Embora Jordan tenha uma “habilidade imcomparável”, como citou Muggsy Bogues, LeBron é dono de grande parte dos principais recordes da NBA. Vale lembrar, claro, que o ídolo do Bulls perdeu quatro temporadas da sua carreira devido às aposentadorias precoces. O astro de 39 anos, por outro lado, está há 21 campanhas consecutivas na NBA.

As conquistas do astro do Lakers, desse modo, são excepcionais. Aos 39 anos, ele é o maior pontuador da história da temporada regular e dos playoffs, além do quarto em assistências. Fora isso, conquistou também quatro títulos, quatro MVPs da temporada regular e quatro das finais. Por fim, disputou dez finais, sendo um recorde para jogadores que não fizeram parte do histórico Boston Celtics das décadas de 50 e 60.

Jordan, por sua vez, disputou 15 temporadas na NBA e acumulou números espetaculares. Em pontuação, afinal, é o quinto maior cestinha da história e o segundo em playoffs. Além disso, venceu as seis finais da NBA que jogou, com seis MVPs das finais. Por fim, venceu cinco prêmios de MVP da temporada regular e foi eleito melhor defensor da NBA em 1988.

Com base nesse comparativo, portanto, o lendário Isiah Thomas recentemente tomou seu lado. Segundo ele, LeBron superou Jordan justamente por seus números inigualáveis. Vale lembrar, claro, que o ídolo do Detroit Pistons foi um dos grandes rivais do Bulls durante a década de 80.

“LeBron se destaca e lidera em quase todas as categorias estatísticas. Ele ultrapassou KareemAbdul-Jabbar em pontuação. Acho que ele tem o maior número de pontos em playoffs. Além disso, quando você olhar para a lista de assistências, acho que ele ultrapassou a mim e a Magic Johnson. Quando você fala sobre pontos, passes, rebotes, nunca tivemos um jogador da NBA que se destacou em todas elas e liderou algumas destas categorias. Nunca houve um jogador como ele. Então, é o melhor que já vi”, afirmou Thomas.

Por outro lado, Dennis Rodman acredita que nem deveria haver um debate sobre quem é o maior. Em participação em um podcast de jornalistas que cobrem o San Antonio Spurs, onde jogou no final da carreira, Rodman disse que James teria problemas em jogar na época em que ele e Michael atuaram.

“Eu acho que nem deveria existir debate ou comparação. Quem sabe e entende de basquete com certeza sabe disso. Se LeBron estivesse jogando no início dos anos 1980 ou nos anos 1990, ele seria um jogador comum. Acho que alguém regular ele conseguiria ser, mas nada além disso. Não há nada de muito diferente em seu jogo, para ser sincero”, disparou.

