“Abra os olhos na agência livre de 2026 sobre LeBron e Curry”, indica jornalista da ESPN

A agência livre de 2026 pode ter LeBron James e Stephen Curry como protagonistas. Os astro estarão disponíveis no mercado e podem garante uma esperança aos fãs da NBA que torcem pela união dos craques do Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Ainda mais que, segundo Bobby Marks, da ESPN, o movimento pode de fato acontecer daqui dois anos.

“Abra os olhos na agência livre de 2026 sobre LeBron e Curry”, indicou o jornalista.

Ainda segundo Marks, o encontro de ambos pode acontecer até antes. Isso porque LeBron pode recusar a opção contratual para 2025/26. Assim, estaria disponível já na próxima agência livre. Se isso acontecer, o jornalista indicou que o Warriors pode explorar um acordo para juntá-lo a Curry.

“LeBron pode se tornar agente livre novamente na próxima offseason e escolher o time que quiser. Claro, isso significa que ele provavelmente deixaria US$50 milhões na mesa para ir para um time como o Warriors e se juntar a Curry”, completou Marks.

O possível encontro de Curry e LeBron significaria a junção dos dois maiores nomes da última década. Sempre adversários, os dois se enfrentaram em quatro finais da NBA e ficaram na história da liga. No entanto, durante os Jogos Olímpicos de Paris, eles tiveram a oportunidade de se juntar e foram os principais responsáveis pela conquista do ouro olímpico para os EUA.

As atuações lado a lado, ainda assim, deixaram muitos fãs com a expectativa da união na NBA. Na última temporada, por exemplo, os rumores eram de que LeBron poderia ir para o Warriors. Mas ele preferiu seguir no Los Angeles Lakers. Por outro lado, para o analista Kendrick Perkins, da ESPN, as Olimpíadas tornam mais uma vez possível a união deles na NBA.

“Eu observei que os caras desenvolveram seus relacionamentos. E o que aconteceu é que, quando eles estavam em Paris, se aproximaram e conversaram juntos”, iniciou Perkins. “E eu vou dizer: a próxima temporada da NBA vai ser interessante. Se as coisas não saírem como planejado com Lakers ou Warriors, não ficaria surpreso com uma reunião de Stephen Curry e LeBron James na NBA”, continuou.

Em entrevista recente, inclusive, Curry afirmou que gostaria de um reencontro. Segundo ele, os Jogos Olimpícos mostraram que uma união é possível, mas “difícil”.

“Acho que é difícil, porque não somos companheiros de equipe na liga. Mas com certeza eu adoraria viver mais experiências como essa ao lado dele. Como eu disse, não será fácil. Agora os Jogos acabaram e estamos voltando para jogar um contra o outro de novo em mais um ano. Acho que será isso até que tudo acabe, mas eu adoraria mesmo jogar ao lado dele novamente”, explicou.

