Paul Pierce: “Eu fui o melhor scorer puro da história da NBA”

Paul Pierce, certamente, é um dos principais jogadores da história recente da NBA. Os seus feitos com o Boston Celtics, em particular, levaram-no a ser eleito para o Hall da Fama no primeiro ano elegível. Além disso, entrou na lista dos 75 melhores atletas da história da liga. Mas, ainda assim, ele crê que merece mais reconhecimento. O ex-ala considera-se o melhor pontuador que a NBA já viu.

“Provavelmente, eu fui o melhor scorer puro da história dessa liga. Porque tinha muitos recursos. Então, para ser sincero, preciso estar no debate. Eu era capaz de pontuar na média distância, no poste baixo e fui campeão do Concurso de Três Pontos do All-Star Weekend. Ou seja, tinha tudo em meu jogo. Fui um dos scorers com mais recurso que jogou esse esporte”, cravou o craque, em entrevista à rede Fox Sports.

A discussão sobre o assunto começou com um desafeto do ex-jogador: LeBron James. Em seu podcast, o astro do Los Angeles Lakers elegeu Kevin Durant como o melhor pontuador puro da história da NBA. Pierce discordou e, a princípio, citou a si mesmo. O ídolo admite que nunca foi tão eficiente quanto Durant, mas isso tem mais a ver com características físicas do que técnicas.

“Eu não fui tão eficiente quanto Kevin porque tentei bem mais arremessos ruins do que ele. Sem dúvidas. Mas, por causa do seu tamanho, ele simplesmente pode arremessar por cima de qualquer marcador. Por isso, a sua eficiência é tão alta. Não tem ninguém tão alto no perímetro para contestá-lo. O fato é que eu preciso estar na discussão dos scorers com mais recursos”, reforçou o veterano.

Eficiência

Quem iniciou a discussão sobre os scorers da liga, na verdade, foi o parceiro de podcast de James. O ídolo Steve Nash disse que, por mais que o ala do Lakers seja um grande pontuador, Durant estava acima dele no quesito. O novo jogador do Houston Rockets era o convidado do programa. O quatro vezes MVP da liga concordou e prosseguiu com elogios ao colega de NBA.

“A gente não fala o bastante sobre eficiência nessa liga. Eu sou uma pessoa que defende essa discussão, pois odeio entra em quadra para forçar arremessos. E o fato é que Kevin não converte menos de 50% dos seus arremessos de quadra desde 2012. Por isso, creio que nunca tivemos um scorer em três níveis com tantos recursos na história da liga”, opinou o craque angelino.

James também é um símbolo de eficiência no basquete da atualidade. Afinal, nas últimas dez temporadas, ele converteu 50% dos seus arremessos de quadra em nove. “Eu odeio ter essas atuações em que converto oito de 23 arremessos, por exemplo. Seis cestas em 18 tentativas, sabe? Você vai ter noites assim de vez em quando, mas ser eficiente na maior parte da temporada é uma coisa de que me orgulho”, concluiu.

Mudou o jogo

Paul Pierce não questiona a vantagem de Durant em eficiência na comparação dos dois como scorers na história da NBA. E, como resultado, até entende a posição de James. No entanto, não crê que essa diferença tenha a ver com recursos técnicos. Ele vê o ala do Rockets como um jogador que revolucionou a posição com um perfil único. E, com isso, precisa ser avaliado de forma específica também.

“Kevin mudou a forma como vemos um jogador de perímetro na liga, pois joga lá com 2,13m de altura. Ele mudou o basquete. O jogador mais alto que atuava no perímetro em minha época talvez nem tivesse dois metros. Kevin é quase imparável, então até entendo o que LeBron quis dizer. Mas eu também preciso estar nessa conversa aí”, cobrou a lenda do Celtics.

