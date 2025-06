Após troca, Kevin Durant planeja se aposentar no Rockets

A recente troca de Kevin Durant para o Houston Rockets representa mais um recomeço na carreira do craque. Afinal, esse já vai ser o seu quarto time nos últimos seis anos. Mas, aos 36 anos, os lados entendem que pode ser a sua parada final como atleta na NBA. E, mais do que isso, trabalham juntos para que assim ocorra. Segundo Shams Charania, da ESPN, as duas partes planejam que o ala se aposente no Texas.

“Durante o processo, quando entendemos que seria Houston ou o Miami Heat, Kevin ficou empolgado com esse time. Ele se vê, antes de tudo, como um encaixe perfeito. Agora, o objetivo dos dois lados é que Kevin se aposente como jogador do time. Vão negociar uma extensão de contrato nessa offseason e, assim, já tentar começar a encaminhar isso”, revelou o jornalista.

O Suns fechou a troca de Durant com o Rockets por Jalen Green, Dillon Brooks e seis escolhas de draft. Usou a única de primeira rodada delas nessa quarta-feira e Khaman Maluach, como resultado, vai jogar em Phoenix. Mas a equipe do Arizona recebeu uma oferta melhor do Minnesota Timberwolves. O craque “vetou” o negócio depois de informar que não assinaria uma extensão de contrato em Minneapolis.

“Kevin está animado para jogar com jovens como Alperen Sengun, Jabari Smith e Amen Thompson, por exemplo. Ele enxerga como ajudá-los porque pode ser uma primeira opção ofensiva todas as noites. Foi o tipo de jogador que a equipe entendeu faltar durante os playoffs. E sabe que trazê-lo foi uma movimentação pensando em vencer agora”, detalhou Charania.

Explicação

Não foram só os talentos jovens, no entanto, que pesaram para Kevin Durant querer a troca para o Rockets. Outros fatores também estiveram a favor dos texanos. Charania indica que uma influência subestimada na escolha foi o técnico Ime Udoka. O astro já trabalhou com o ex-jogador antes, que hoje comanda a equipe de Houston. Ambos são amigos há alguns anos e existe uma admiração mútua.

“Todos os jogadores que já trabalharam com Ime me dizem que o homem é um líder e uma presença. Ele tem um impacto em todos com quem trabalha. E já há uma relação entre ambos, pois estiveram juntos no Brooklyn Nets e na seleção dos EUA. Então, a proximidade dos dois também teve um papel importante na decisão. E, de certa forma, até ajuda a aliviar a pressão em Kevin”, contou o repórter.

Mas Charania não crê que Durant seja a peça final para que o Rockets seja um candidato real ao título da NBA. Tudo dependerá da sequência da evolução do time. “Em quadra, a gente sabe o que Kevin vai entregar. São 25 pontos por noite, com alto aproveitamento nos arremessos de quadra. Se vão ser campeões em breve, no entanto, a chave está no crescimento de jovens como Alperen e Amen”, apontou.

Aprovação

A chegada de Durant para reforçar um Rockets que já foi o segundo colocado do Oeste na temporada empolga a torcida de Houston. E, aliás, até ícones do Rockets se animam para verem o craque em ação. Bicampeão da NBA pela franquia, Rudy Tomjanovich já disse que deseja acompanhar o novo reforço de perto. Assim como o craque, ele vê um encaixe perfeito dentro e fora de quadra entre jogador e equipe.

“Eu estou bem empolgado porque Kevin é um dos maiores jogadores da história desse jogo. Creio que vai ter um ótimo entrosamento com o grupo atual. Afinal, esse time é jovem e ele vai chegar para ser o complemento perfeito. É um jogador mais veterano, mas ainda joga em alto nível e tem fome por vencer. Mal posso esperar para vê-lo conosco”, elogiou o lendário treinador.

