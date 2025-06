Antes de Kevin Durant, Rockets tentou troca por Jaylen Brown

O Houston Rockets conseguiu enfim o reforço de Kevin Durant na NBA. A equipe do Texas abriu mão de Jalen Green, Dillon Brooks, a 10ª escolha do Draft de 2025 e múltriplas seleções de segunda rodada. No entanto, antes da troca com o Phoenix Suns pelo camisa 35, o Rockets tentou tirar Jaylen Brown do Boston Celtics, de acordo com o HoopsHype.

Jaylen Brown tem mais quatro anos de contrato com o Celtics. Somente na próxima temporada, o astro vai receber US$53.1 milhões. Embora seja o segundo principal nome do time, o ala passou a ser alvo de rumores após Boston indicar que pode reduzir a folha salarial, que deve ser a mais cara da NBA em 2025/26.

O Rockets, desse modo, teria sondado o Celtics em busca de uma troca pelo camisa 7. Brown, afinal, foi comandado por Ime Udoka durante os tempos do técnico em Boston. Assim, ambos teriam boa relação. No entanto, não teria tido sucesso e partiu para a negociação com Kevin Durant.

A troca pelo camisa 35 do Suns, porém, saiu barata para o Rockets. Mesmo que o jovem Jalen Green tenha saído, a franquia precisou abrir mão de apenas uma escolha de primeira rodada. Assim, o time mantém diversos ativos para tentar adicionar outra grande estrela no elenco ainda durante a offseason.

Kevin O’Connor, do Yahoo Sports, inclusive, acha que o Rockets pode insistir na troca por Jaylen Brown. Embora o Celtics tenha recusado inicialmente, o jornalista entende que uma proposta mais interessante pode fazer Brad Stevens mudar de ideia. Ainda mais que a franquia tem cinco escolhas de primeira rodada negociáveis.

“O Rockets ainda tem ativos suficientes para montar uma proposta atraente por Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown ou basicamente qualquer jogador que queira, mesmo depois de já ter adquirido Kevin Durant”, indicou O’Connor.

O Celtics ainda não tem uma ideia certa sobre o que vai fazer na próxima tempoarada. Muito por conta da lesão de Jayson Tatum. Então, é possível que o time passe por algumas mudanças em seu elenco na offseason.

Na temporada passada, Jaylen Brown teve médias de 22.2 pontos, 5.8 rebotes e 4.5 assistências. Além disso, foi MVP das finais de 2024, quando ajudou o Celtics a vencer o título da NBA. Portanto, seria um reforço vitorioso e importante para o Rockets brigar pelas primeiras posições do Oeste em 2025/26.

