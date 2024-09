Lakers faz planos para estreia de LeBron e Bronny James

O Los Angeles Lakers pretende estrear na temporada 2024/25 com LeBron e Bronny James. Desse modo, os dois serão a primeira dupla de pai e filho a jogarem juntos na história da NBA. Sabendo do momento histórico, o treinador JJ Redick e o GM Rob Pelinka já traçaram alguns planos para o confronto diante do Minnesota Timberwolves no dia 22 de setembro.

Em entrevista ao lado do dirigente, Redick deu os primeiros detalhes da estreia. De acordo com ele, o objetivo é traçar uma estratégia que possa envolver ambos os jogadores e o momento histórico acontecer.

“Obviamente, discutimos isso como equipe técnica e abordamos alguns detalhes de como isso poderia ser”, afirmou Redick durante coletiva de imprensa. “No entanto, não nos comprometemos com nada. E, obviamente, haverá uma discussão a ser feita quando estivermos todos do Lakers juntos e com Bronny e LeBron James também”, acrescentou.

Na temporada 23/24, LeBron inicia seu 22º ano na NBA aos 39 anos. Bronny, por sua vez, tem somente 19 anos e chega para sua campanha de estreia, após ter sido draftado na 55ª escolha do último recrutamento. A seleção, aliás, colocou grandes expectativas na estreia da dupla de pai e filho na liga.

Segundo Pelinka, inclusive, os treinos de pré-temporada já sinalizaram a ansiedade dos dois. Em um dos momentos do treino, o dirigente revelou que LeBron marcou Bronny e levou o filho ao extremo na busca por um ponto. “As palavras trocadas depois foram provavelmente mais desafiadoras do que qualquer outra coisa”, comentou Pelinka.

Por fim, Redick traçou a respeito do desafio em comandar o Lakers em meio aos assuntos familiares. O técnico novato, afinal, entra na temporada com a pressão de avançar aos playoffs com uma boa campanha, após uma queda precoce para o Denver Nuggets em 2023/24. Por outro lado, também inicia o ano com a necessidade de atender aos desejos de LeBron em jogar com o filho.

“Eu não vejo isso como um desafio. Em relação a, sinto-me muito sortudo por poder treiná-lo, porque ele é jovem, está com fome de aprender e tem muitas habilidades inatas que podemos moldar em um ótimo jogador da NBA. Além disso, ele é um garoto fantástico. Ele é extremamente treinável e o espírito e a energia certos todos os dias. Então, não é algo que eu tenha pensado como um desafio”, completou.

