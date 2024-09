Tyrese Haliburton: “Se quiser jogar comigo, será no Indiana Pacers”

Em uma semana em que declarações ligaram Tyrese Haliburton ao Phoenix Suns, o astro se mostrou muito feliz no Indiana Pacers. O armador conduziu a franquia às finais de conferência na temporada 2023/24 e segue recrutando jogadores para atuar na equipe. A presença do craque e seu estilo de jogo em Indiana andam atraindo talentos para a equipe, de acordo com várias fontes.

Mas uma entrevista recente, o armador afirmava estar recrutando jogadores nas Olimpíadas pelos EUA. Ele não negou a fala, mas afirmou que todos os atletas estavam fazendo o mesmo. A declaração veio em entrevista no programa The Pat McAfee Show.

“A história em que eu falei sobre recrutar jogadores para o Pacers ficou fora de proporção. Todos que falaram sobre isso disseram que eu era o único que estava fazendo isso e tudo mais. Mas era uma coisa de todos os atletas da seleção. Não entendo como isso se transformou em uma polêmica tão grande”, afirmou.

Uma publicação do armador no X (antigo Twitter) gerou toda a história. Afinal, ele afirmou que recrutou todos os jogadores da seleção para jogar com ele em Indiana.

“Eu, basicamente, recrutei todos os caras da seleção dos EUA durante as Olimpíadas”, brincou Tyrese Haliburton. “Qualquer um que quiser vir se juntar a nós em Indiana, eu apoio totalmente”, continuou.

O camisa 0 ficou fora de quadra na maior parte do tempo durante o torneio em Paris. Seja por opção de Steve Kerr, que sempre utilizou uma rotação com dez atletas, deixando outros nomes pesados de fora de alguns jogos, como Jayson Tatum ou Joel Embiid. Ou por conta de uma lesão na perna que o armador teve nos playoffs de 2023/24 e que não estava 100% curada, de acordo com jornalistas.

Para Tyrese Haliburton, as pessoas que criticaram suas ações de recrutar jogadores para o Indiana Pacers o fizeram porque a franquia não é de um grande mercado para muitos.

“O que eu tenho certeza é que, para muitas pessoas, eu jogo em um mercado menor. Então, quando nós fazemos isso, a coisa fica ampliada. Mas o que posso garantir a vocês é que somos um grande mercado também. É um estado que respira basquete. Portanto, é isso, se alguém quiser jogar comigo, terá que vir para Indiana. Eu não vou a lugar nenhum”, garantiu o astro.

Como dito antes, a presença do armador em Indiana atraiu alguns jogadores, não só pelo crescimento da franquia, mas também pelo estilo de jogo de Haliburton, que, além de pontuar, é um exímio construtor de jogadas. Várias notícias como esta saíram no meio da temporada 2023/24.

A fala também é importante para responder aos comentários recentes de Stephon Marbury. O ex-jogador apontou o armador como o nome ideal para que o Phoenix Suns vença um título na NBA. Apesar da opinião, não existe nenhum rumor sério sobre isso. Aliás, o Suns não tem ativos o suficiente para fazer uma troca como essa.

De qualquer forma, Tyrese Haliburton deve ficar no Indiana Pacers por muito tempo.

