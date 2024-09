“Suns precisa de Tyrese Haliburton para ser campeão da NBA”, afirma ex-jogador

O Phoenix Suns montou um trio talentoso em busca de um título em 2023/24. No entanto, a equipe sequer passou da primeira rodada dos playoffs ao cair para o Minnesota Timberwolves. Desse modo, para o ex-jogador Stephon Marbury, a resposta não está em Bradley Beal, Kevin Durant ou Devin Booker. Para que o Suns seja campeão da NBA, ele acredita que o time deve conseguir Tyrese Haliburton.

Em entrevista à Scoop B Radio, Marbury explicou as razões para a necessidade. Segundo ele, Haliburton é um armador capaz de facilitar o jogo e pontuar efetivamente. Diferente de Booker ou Beal, que exerceram a função na última temporada, mas não são armadores de ofício.

“O Suns precisa de um armador capaz de pontuar e de um cara que faça o time funcionar. Um exemplo é o garoto do Indiana Pacers. Tyrese Haliburton. Ele não jogou muito nas Olimpíadas, mas vai ser um jogador incrível”, afirmou Marbury.

O ex-jogador ainda acrescentou que a mudança para o Suns contribuiria para a evolução de Tyrese Haliburton na NBA. Para ele, afinal, o armador ainda precisa melhorar alguns pontos do seu jogo, como seu amor pelo basquete e físico. Em Arizona, desse modo, Marbury acredita que o astro poderia conseguir com facilidade esses atributos.

“Haliburton tem um grande coração, mas que não bate tão forte quanto dos outros caras. Além disso, ele precisa de uns sete ou nove quilos de músculo. No entanto, acho que ele ainda é jovem. No Suns, então, acho que ele seria defitivamente diferente, como ele já é”, completou o ex-jogador.

O negócio, entretanto, deve se limitar a um desejo de Marbury. Isso porque é praticamente impossível o Suns adicionar Haliburton ao trio com Durant, Booker e Beal. A franquia conta com a maior folha salarial da NBA (US$ 198 milhões) e deve pagar cerca de US$223 milhões somente em luxury tax. Ou seja, não tem espaço no teto salarial para abrigar o contrato do astro do Indiana Pacers.

Além disso, os altos salários forçaram uma série de restrições para o time do Arizona. Entre elas, a capacidade de fazer trocas, principalmente em relação a agregar contratos em um grande negócio. Portanto, a equipe precisaria combinar vários contratos em uma troca para igualar o salário de Haliburton. Com isso, teria que incluir uma de suas estrelas.

Ainda em relação a troca, o Suns não teria capital de Draft suficiente para as negociações. Como gastou com Durant e Beal, a franquia abriu mão dos seus ativos nos próximos anos e não teria escolhas suficientes para oferecer ao Pacers. Por fim, a franquia de Indiana dificilmente negociaria seu principal jogador. Na última temporada, Haliburton obteve médias de 20.1 pontos e 10.9 assistências, enquanto liderou seu time às finais da Conferência Leste.

