Para lenda da NBA, Kevin Durant está na discussão de melhor jogador da história

O debate de GOAT (Melhor de Todos os Tempos) do basquete muitas vezes se limita a Michael Jordan e LeBron James. Há também quem considera Kobe Bryant. No entanto, a lenda da NBA James Worthy acredita que Kevin Durant também merece estar na discussão de melhor jogador da história. Em entrevista ao ClutchPoints, o ex-jogador deu suas considerações sobre o ala.

“Eu amo Kevin Durant desde que ele era jogador na Universidade do Texas. Então, se eu tivesse que escolher alguém, ele poderia ser. Stephen Cury acerta as bolas de três, mas Durant é frio como gelo na sua altura. Então, como há tanta atenção em outros jogadores no momento… Ainda assim, ele não foi esquecido, mas tem passado meio despercebido e ainda pode fazer muitos pontos”, afirmou Worthy.

O altíssimo nível de Kevin Durant como jogador da NBA é inegável. Desde que chegou à liga, o craque conquistou dois títulos e foi MVP em uma oportunidade. Além disso, ele é o maior medalhista de ouro do basquete olímpico, com quatro conquistas. Portanto, certamente está entre os maiores.

Publicidade

Durante seus 16 anos de carreira, o astro também recebeu 14 seleções para o All-Star Game. Além disso, em suas passagens por Oklahoma City Thunder, Golden Star Warriors, Brooklyn Nets e Phoenix Suns, acumula médias de 27.3 pontos, sete rebotes, 4.4 assistências e 1.1 roubo.

Leia mais sobre Kevin Durant!

Ainda assim, o mais surpreendente de Durant é seu potencial como arremessador. Embora tenha 2,11 metros, o astro acumula um aproveitamento geral de 50.1% e 38.7% nas tentativas do perímetro. Desse modo, é considerado um dos principais arremessadores da história da NBA.

Publicidade

“Eu adoro seu alcance, a maneira como ele se move para os três pontos. Você não consegue pará-lo no jogo de média distância, ele é bom defensor e a gente pouco fala sobre isso. Se você falar dos sete melhores jogadores que podem ser os maiores de todos os tempos, ele está nessa lista. Ele é simplesmente um jogador fenomenal”, completou Worthy.

Confiante

Como Worthy, Durant também já afirmou que deveria estar no debate de GOAT da NBA. Em entrevista à ESPN, o astro se colocou no mesmo patamar de LeBron James e Michael Jordan. No entanto, afirmou que a sua ida ao Warriors seria o motivo para que analistas, ex-jogadores e torcedores não valorizassem sua carreira.

Publicidade

“O motivo é que eu fui para o Warriors. Por que eu não deveria estar nessa discussão? Essa é a pergunta que você deveria fazer. Por que não? O que eu não fiz?”, questionou Durant.

É fato que a ida de Durant para a franquia de San Francisco é motivo de discussão em sua carreira. Afinal, para que pudesse conquistar seus títulos, o craque teve que se juntar a Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Desde então, ele jamais conseguiu alcançar as finais da NBA, enquanto se aproxima do final da sua carreira.

Publicidade

O movimento, portanto, é comumente usado para contestar o legado de Durant na NBA. O astro do Suns, no entanto, já afirmou que não liga para isso e que apenas quer jogar basquete.

“Eu não me importo com o legado. Eu costumava me importar, mas agora… As pessoas ficam, tipo: ‘O que ele fez?’ Aí surgem as comparações. Antes, quando não estávamos debatendo tanto, eu me preocupava com isso. Tipo, eu estava prestes a ficar no mesmo patamar dos jogadores de elite da liga. Era algo grande. Só que, hoje em dia, eu realmente não me importo. Só quero ir lá e produzir, ser o melhor que eu posso ser em quadra, ir para casa e ficar com minha família”, disparou o astro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA