Ídolo, Charles Barkley detona Phoenix Suns: “Sem liderança e identidade”

Charles Barkley é um dos maiores jogadores da história do Phoenix Suns, mas não está feliz com os rumos da franquia no momento. A equipe entra na temporada 2024/25 muito pressionada para fazer um papel melhor do que no ano passado. Um time cheio de astros, mas que acabou apenas na sexta posição do Oeste e foi “varrido” pelo Minnesota Timberwolves ainda na primeira rodada dos playoffs.

O analista da TNT foi o convidado do podcast de Bill Simmons, do portal The Ringer. Lá, o ex-jogador criticou muito o momento do time, que, segundo ele, não tem liderança nem identidade em quadra desde que Durant e Beal chegaram à franquia.

“Meu Suns está com problemas. Sem liderança na franquia, sem atitude, sem identidade. Phoenix não provou que pode ter um estilo de jogo e também não obteve a liderança necessária de seus melhores jogadores. Devin Booker é um ótimo jogador, mas a dinâmica se alterou de forma clara desde que Kevin Durant e Bradley Beal chegaram à franquia. Vocês precisam liderar esse time”, disparou o comentarista.

Para o ex-jogador, a relação entre Durant e Booker precisa ser melhor. Sua opinião é de que o ala-armador está acanhado com a presença do lendário ala no elenco e, por isso, não tem sido o líder necessário.

“Como eu disse, a questão da liderança é algo importante. Acho que ele está um pouco relutante. Durant está lá, tem toda uma história. Acho que Devin o considera como o melhor jogador do time. Mas Kevin disse que não quer ser esse líder e que está focado apenas no basquete. É aí que Booker tem que crescer”, explicou.

Ambos tiveram uma boa dinâmica na seleção dos EUA. O camisa 35 da equipe só foi ser titular na final contra a França, atuando quase sempre como um sexto homem. Enquanto isso, o ala-armador foi um dos mais elogiados do time, e o único além de LeBron James e Stephen Curry a ser titular em todos os jogos da USA Basketball no torneio.

Porém, Charles Barkley afirmou que um comentário sobre Booker se tornar o líder principal do Phoenix Suns no ano passado, não foi muito bem visto na franquia.

“No último ano eu desafiei ele a dar um passo a frente. Mas eles ficaram bravos comigo por conta disso, não gostaram muito. Para mim, é muito óbvio que Booker tem que assumir esse papel de líder sério desse time. As pessoas vão te ouvir, você é um grande jogador de basquete, só falta que dê esse passo a mais. Enfim, vamos ver o que acontece com eles na próxima temporada, as expectativas são grandes, com certeza”, concluiu o comentarista.

Foi uma offseason agitada para o comentarista, que chegou a se aposentar, mas renovou o contrato com a TNT, que cobrirá a NBA por uma última temporada depois de perder os direitos de transmissão para o Amazon Prime.

Phoenix promoveu mudanças em seu elenco, com as chegadas de Tyus Jones, Mason Plumlee, Monte Morris e os calouros Ryan Dunn e Oso Ighodaro.

