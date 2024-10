James Wiseman deve perder temporada no Pacers após lesão

O pivô James Wiseman deve desfalcar o Indiana Pacers por toda a temporada 2024/25 da NBA. O jogador sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles na estreia diante do Detroit Pistons. Até o momento, a franquia não informou o prazo de recuperação. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, as expectativas não são positivas.

Ainda segundo o repórter, o Pacers está trabalhando para explorar opções de tratamento para James Wiseman durante a temporada. Porém, na maioria dos casos, é comum que os jogadores precisem de mais de 12 meses para uma recuperação completa. Kevin Durant, por exemplo, rompeu totalmente o tendão de Aquiles e perdeu uma temporada inteira.

Wiseman se lesionou sem contato durante o primeiro quarto da partida. Em cinco minutos, ele marcou seis pontos e pegou um rebote. Após a lesão, foi descartado para o restante do jogo. No fim, o Pacers venceu o Pistons por 115 a 109.

O pivô foi contratado pelo Pacers em julho, após sua passagem pelo Detroit Pistons. Segunda escolha do Draft de 2020, ele começou sua carreira no Golden State Warriors. Entretanto, jamais conseguiu atender às expectativas que o cercaram desde o início. Então, suas médias na carreira são de 9.1 pontos, 5.6 rebotes e 0.7 assistência.

Parte da decepção em relação a Wiseman se deve ao seu histórico de lesões. A contusão recente não é a primeira grave de sua carreira. Em sua temporada de estreia pelo Warriors, ele sofreu uma entorse no punho esquerdo. Em abril de 2021, por sua vez, ele rompeu o menisco direito e perdeu o restante daquela temporada.

A ausência de Wiseman preocupa o Pacers, pois ele era o único reserva disponível para a posição de pivô. Isso porque, Isaiah Jackson também se recupera de uma contusão. A equipe esperava contar com o ex-jogador do Golden State Warriors como uma opção na rotação de pivôs, especialmente para aliviar a carga do titular Myles Turner.

Por fim, com Wiseman fora, o Pacers pode ser forçado a buscar soluções internas, com Myles Turner jogando minutos prolongados. Além disso, a franquia pode explorar o mercado em busca de um pivô reserva para suprir a ausência.

