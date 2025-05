Anthony Edwards decide e Timberwolves vence Warriors

O Minnesota Timberwolves abriu vantagem na série contra o Golden State Warriors, após grande jogo de Anthony Edwards no terceiro duelo. Na primeira partida mais disputada da série, a equipe visitante contou com uma grande atuação de seu craque, além de uma noite incrível de Julius Randle para abrir 2 a 1 em San Francisco. Stephen Curry segue fora.

Não foi uma noite fácil para Minnesota. A defesa do Warriors conseguiu oferecer problemas para o rival, sobretudo forçando erros de ataque. Foram 18 no total, o que, em muitos momentos, impediu o Timberwolves de ter um ritmo ofensivo mais sólido em quadra.

Mas a execução ofensiva dos visitantes se impôs no último período. E foi em um show de Anthony Edwards para definir a liderança do Timberwolves na série contra o Warriors. O ala-armador anotou 13 pontos só no último quarto, o que inclui três bolas do perímetro. O astro teve um primeiro tempo difícil, mas enfim ganhou ritmo na série na volta do intervalo. Aliás, ele já havia marcado 15 pontos no terceiro quarto. O craque, então, se elevou no momento crítico.

Publicidade

Quem também esteve muito bem outra vez foi Julius Randle. Apesar de não ter pontuado com exímia eficiência, ele anotou 24 pontos enquanto distribuiu 12 assistências que se transformaram em outros 31 pontos. O ala-pivô foi uma força ofensiva também na construção, além de brigar muito por rebotes. Foram dez na partida. Por fim, chegou ao seu primeiro tripl0-duplo em playoffs, além de ter sido o primeiro jogador em Minnesota desde Kevin Garnett a fazê-lo.

Leia mais!

Golden State, por outro lado, competiu na defesa, sobretudo nos dois primeiros quartos. Mas enquanto limitava Minnesota, o Warriors também não conseguia ganhar ritmo ofensivo. O time até terminou o primeiro tempo na liderança, mas marcando apenas 42 pontos. Um número simbólico? Apesar de forçar erros de ataque, a equipe só conseguiu 13 pontos através deles. O número foi muito baixo.

Publicidade

O terceiro quarto até foi bom. Nesse período, o Warriors conseguiu converter seis de suas dez bolas triplas no jogo. Aliás, a equipe saiu zerada no primeiro tempo em bolas de três. Mas Minnesota também acordou com um Anthony Edwards enfim se elevando na série. Golden State sofreu no último quarto. Sobretudo, para conseguiu pontos fáceis, com a grande influência de Rudy Gobert na proteção de aro.

Jimmy Butler e Jonathan Kuminga foram os destaques. O camisa 10 flertou com um triplo-duplo, anotando 33 pontos. O jovem também segue como ótimo fator novo na rotação e anotou 30 pontos. Porém, o resto do time só fez 34. Buddy Hield até contribuiu com quatro bolas de três e 14 pontos, mas outros foram muito abaixo. Draymond Green foi expulso por cometer seis faltas. Enquanto isso, Brandin Podziemski saiu com 1-10 nos arremessos.

Publicidade

Assim, Minnesota abre 2 a 1. O jogo 4, que vai ocorrer novamente em San Francisco, nesta segunda-feira (12), se torna crucial. Com a previsão mais otimista sendo de Curry ficando fora pelo menos até o jogo 6, o Warriors precisa vencer ao menos mais uma partida para chegar até lá. Então, se o Timberwolves vencer o próximo duelo, terá o jogo em casa para fechar a série.

(2) Minnesota Timberwolves 102 x 97 Golden State Warriors (1)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 36 4 4 0 1 Julius Randle 24 10 12 3 0 Jaden McDaniels 15 6 1 1 2 Rudy Gobert 9 13 0 0 4 Naz Reid 9 3 2 0 0

Três pontos: 13-34; Edwards: 5-14

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 33 7 7 0 0 Jonathan Kuminga 30 6 3 0 2 Buddy Hield 14 4 5 0 2 Trayce Jackson-Davis 7 2 0 0 1 Brandin Podziemski 5 8 2 1 0

Três pontos: 10-23; Hield: 4-8

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA