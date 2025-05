Jimmy Butler fala sobre ausência de Stephen Curry

O Golden State Warriors derrotou o Minnesota Timberwolves no Jogo 1 da série de playoffs da NBA. Sem Stephen Curry por boa parte do embate, o time de San Francisco contou com Buddy Hield, 24 pontos, e Jimmy Butler, 20, para vencer por 99 a 88. Assim, saiu à frente na série das semifinais do Oeste.

A vitória custou caro para o Warriors, uma vez que Stephen Curry saiu no segundo quarto com uma distensão na coxa. Ainda assim, mostrou que o grupo é capaz de conter o Timberwolves na série, mesmo sem o principal jogador. Butler, porém, não vê a hora de ter o camisa 30 de volta.

“(Esse jogo nos ensinou) que Curry é nosso melhor jogador e o jogo é muito mais fácil quando temos ele”, afirmou Butler. “É uma vitória importante, mas o queremos de volta, com certeza. É difícil jogar sem ele, mas viemos aqui e fizemos o que devia ser feito”.

Butler foi importante para a vitória sem Curry. Diante de um forte ataque, o ala ajudou a defesa a conter o Timberwolves a 88 pontos, além de 17.2% nos arremessos de três pontos. Ademais, o astro ficou perto de um triplo-duplo, com 20 pontos, 11 rebotes e oito assistências.

A grande atuação de Jimmy Butler aconteceu diante de sua antiga equipe. Desse modo, teve um sabor ainda mais especial para o veterano.

“Foi ótimo (retornar ao Targer Center), com um novo grupo e em playoffs. “Acho que não dá para pedir nada melhor do que estar aqui e sair com uma vitória em Minnesota”, completou Jimmy Butler.

O Warriors, aliás, espera ter mais grandes atuações de Jimmy Butler, enquanto Stephen Curry segue fora. Segundo Shams Charania, da ESPN, o camisa 30 sofreu uma lesão de grau 1 na coxa e deve ser reavaliado daqui uma semana. Portanto, está confirmado fora do Jogo 2 e pode retornar somente em uma eventual sexta partida.

Sem Stephen Curry, Jimmy Butler deve assumir protagonismo

Jimmy Butler deverá ser mais a primeira opção ofensiva do Warriors nos próximos jogos, mas o técnico Steve Kerr planeja dar a outros jogadores mais espaço. Afinal, Curry é o cestinha do time. Dividir a responsabilidade com mais atletas é algo importante de agora em diante. Ao menos, até o astro voltar às quadras. Para isso, Kerr deu tempo de quadra a Pat Spencer.

O reserva, aliás, teve 11 minutos e quatro pontos no Jogo 1. O mesmo deve acontecer com Jonathan Kuminga, que teve 13 minutos e sete pontos no duelo passado.

“Já vimos Pat (Spencer) em ação. Ele é competitivo, sabemos disso”, afirmou Kerr. “Aqueles minutos no Jogo 1 foram importantes. Então, se Stephen Curry não jogar, Pat com certeza terá mais tempo na quinta-feira”.

Por fim, com Stephen Curry lesionado, o Warriors volta ao Target Center em vantagem na quinta-feira (8). Os times se enfrentam a partir de 21h30 (horário de Brasília), pelas semifinais do Oeste nos playoffs.

