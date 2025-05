Aaron Gordon explica motivos de evolução nos playoffs da NBA. Entenda!

Aaron Gordon vem sendo um dos destaques dos playoffs da NBA. Na última segunda-feira (5), ele acertou um arremesso nos segundos finais para dar a vitória ao Denver Nuggets contra o Oklahoma City Thunder. Além disso, o ala-pivô já havia decidido outra partida na primeira rodada, contra o Los Angeles Clippers, no Jogo 4. Então, o jogador refletiu sobre seu momento na pós-temporada.

“Eu trabalhei muito no meu arremesso ao longo dos anos, vocês viram ele evoluir”, disse Gordon. “Então é muito bom ver tudo isso resultar em uma cesta decisiva. No entanto, isso se deve aos meus companheiros de time, como o Russel Westbrook, que fez uma grande jogada e me encontrou na transição, no ritmo certo, na hora certa, no ponto certo. Ajuda quando você tem um armador com nível de Hall da Fama passando a bola pra você. A gente só não queria deixar o momento escapar. Não queríamos perder a oportunidade”.

O embate entre Thunder e Nuggets foi disputado. Embora Oklahoma tenha estado na frente em boa parte do jogo, Denver chegou perto nos minutos finais. Assim, Chet Holmgreen errou dois lances livres. Christian Braun pegou o rebote e tocou para Westbrook, que acionou Gordon na linha de três pontos. O ala acertou o arremesso e deu a vitória para sua equipe.

O Nuggets, porém, não era visto como favorito para a série. Afinal, a equipe precisou de sete jogos para vencer o Clippers, enquanto o Thunder varreu o Grizzlies. Da mesma forma, o time de Oklahoma teve a melhor campanha da NBA na fase regular.

Aaron Gordon, então, vem se destacando nos playoffs da NBA, mas o trabalho para melhorar seu arremesso vem de algum tempo. Na temporada passada, ele arremessou 29% para três pontos, em 1.9 tentativas por jogo. Já nessa, porém, foram 3.4 arremessos por partida, com 43.6% de aproveitamento.

Ademais, na linha do lance livre, saltou de 65.8% para 81%. O ala, então, melhorou bastante nesse quesito, e vem contribuindo para Denver ao ser uma opção diferente para a equipe, espaçando a quadra.

Mesmo com a vitória no jogo 1, porém, Denver sabe que não terá vida fácil. A rotação da equipe é bem mais curta que a do Thunder, que, embora tenha sido derrotado, ainda liderou o jogo quase inteiro. O confronto volta na quarta-feira (7), para o jogo 2, em Oklahoma.

