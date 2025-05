“James Harden é alérgico a jogos 7 de playoffs”, dispara analista

James Harden tem uma história difícil com jogos decisivos de playoffs. O armador se tornou o primeiro na história da liga a perder jogos 7 por quatro franquias diferentes. Além disso, ele teve desempenho abaixo em algumas dessas partidas. Com isso, Kendrick Perkins, da ESPN, que foi parceiro de time de o astro, o criticou bastante após a eliminação do Los Angeles Clippers para o Denver Nuggets.

“Quando você fala de James Harden, o que ele fez na sua carreira, seu currículo, desde que estava no Houston Rockets, sendo MVP, cestinha. Então, você se pergunta onde ele está na lista de todos os tempos. Em especial, entre alas-armadores. E pra mim, alguns anos atrás, ele era o terceiro, atrás de Michael Jordan e Kobe Bryant”, disse.

“No entanto, eu estava doido. Ninguém deveria colocá-lo na frente de Dwyane Wade. O motivo, então, são suas falhas nos playoffs. Em especial, em jogos 7. Ele é alérgico a jogos 7. Ele derrete, é algo doido. Vai de ir muito bem no jogo 6, mas no jogo decisivo, ele sempre derrete. Parece que não se importa. E quando pensamos nos melhores da história, pensamos no que eles fizeram nos jogos decisivos. E pra ele, isso não existe”, completou.

Em sete jogos 7 disputados na carreira, Harden tem médias de apenas 19.3 pontos e 7.9 assistências. Seu aproveitamento, porém, é péssimo: 36% de quadra e 22% de três pontos, com quatro desperdícios de bola, em média. Ele tem ainda três vitórias e quatro derrotas nessas partidas decisivas.

Embora James Harden seja um dos maiores jogadores dos anos 2010, parece que de fato sempre falta algo pra ele nesses jogos de playoffs. Mesmo em seu auge, quando chegou a liderar a liga em pontuação, com mais de 36 por jogo, ele não conseguiu superar o Golden State Warriors e levar o Houston Rockets às finais.

Depois, no Brooklyn Nets, se lesionou na única temporada em que o trio de Kyrie Irving, Kevin Durant e ele foram aos playoffs. Ainda assim, o Nets levou o Milwaukee Bucks ao jogo 7, mas perdeu para o futuro campeão

Pelo Sixers, sina parecida: grande performance no jogo 6 contra o Boston Celtics, em 2023. No entanto, não foi o suficiente, já que seu jogo 7, junto de Joel Embiid, foi terrível.

Por fim, agora com o Clippers, a equipe era favorita para passar do Denver Nuggets. E Harden teve, de novo, um grande jogo 6, para desmoronar no jogo 7. É verdade que nem foi seu pior jogo, contudo. Afinal, a defesa de Denver fez de tudo para tirar a bola das mãos do armador, que ainda deu 13 assistências. Ainda assim, ele só tentou oito arremessos na partida, acertando dois.

