Estreante, Jalen Green reflete sobre atuação nos playoffs da NBA

Um dos jogadores mais criticados nos playoffs deste ano, Jalen Green refletiu sobre o seu desempenho na primeira pós-temporada da NBA na carreira. Nesse domingo (4), o Houston Rockets foi eliminado pelo Golden State Warriors. Mesmo diante da torcida, o time texano perdeu o jogo 7 da série por 103 a 89 e, assim, caiu na primeira rodada.

Abatido na entrevista pós-jogo, Green reconheceu as más atuações nos playoffs. Além disso, o atleta de 23 anos disse que o fato de ser estreante na fase do mata-mata não serve como desculpa.

“Joguei muito mal. A primeira vez nos playoffs não é desculpa. Não posso deixar um time me tirar do jogo, não importa qual seja o esquema. Enfim, preciso melhorar”, disse o camisa 4 do Rockets.

Em sua primeira disputa de playoffs da NBA, Jalen Green deixou a desejar no confronto com o Warriors. Suas médias, na série, foram de 13,3 pontos, 5,4 rebotes e 2,9 assistências. Além disso, o ala-armador foi muito mal nos aproveitamentos: 37,2% nos arremessos de quadra e 29,5% nas bolas de três.

Cestinha do Rockets na fase regular, com uma média de 21 pontos, Green foi apenas o quarto pontuador da equipe nos playoffs. Não é exagero afirmar que o camisa 4 jogou bem em apenas um dos sete duelos contra Golden State. No jogo 2, o ala-armador foi o destaque, com 38 pontos e oito bolas de três. Como resultado, Houston venceu a partida por 109 a 94.

No entanto, Green ficou abaixo dos dez pontos em quatro jogos. No sétimo e decisivo duelo, o jovem sumiu em quadra. Anotou apenas oito pontos e deu uma assistência, em 29 minutos. Portanto, no momento que o Rockets mais precisou, ele não correspondeu.

Na última semana, vindo de algumas atuações ruins nos playoffs da NBA, Jalen Green revelou que não estava sendo ele mesmo em quadra. Algo que não mudou no jogo 7 diante do Warriors. Desse modo, o atleta sentiu o peso de ser o protagonista do Rockets na pós-temporada.

“Acho que não joguei bem, de verdade. Tive um desempenho muito bom (no jogo 2), mas, no geral, não tenho sido eu mesmo. Mas tudo bem. É a minha primeira vez. Só preciso voltar a ser agressivo e parar de pensar demais”, afirmou o jovem.

Por fim, vale lembrar que Green tem contrato até 2028. Assim, nas próximas três temporadas, ele vai receber US$105,3 milhões em salários. Agora, a expectativa é se a franquia vai dar um voto de confiança ao jogador. Outro caminho seria envolvê-lo em uma troca por um astro da NBA.

Críticas e confusão em quadra

As atuações medíocres nos playoffs da NBA renderam várias críticas a Jalen Green, além de uma discussão em quadra. O lendário Charles Barkley, por exemplo, perdeu a paciência com o atleta depois do quarto jogo da série. O analista da TNT, aliás, mostrou indignação com a passividade do ala-armador em quadra.

“Jalen ‘desapareceu’ mais uma vez. E isso me deixa perplexo. Acho que esse garoto pode se tornar um grande jogador na liga. Mas, para isso, precisa ser capaz de ajudar a sua equipe de várias formas. Ele para de pontuar e, de repente, é como se não estivesse mais dentro de quadra”, criticou o ex-jogador do Rockets.

“Esse é um jogador que garantia, antes do início da temporada, que estava bem perto de estar em um dos times ideais da liga. Jalen contou vantagem a temporada inteira. Então, chega aos playoffs e não marca nem dez pontos em três de quatro partidas até agora? Isso simplesmente não pode acontecer, cara. É inaceitável”, sentenciou Barkley.

Ao final do jogo 3, o camisa 4 do Rockets se desentendeu com o veterano Draymond Green. O bate-boca, aliás, começou assim que a partida se encerrou. Além da troca de”gentilezas”, um gesto do astro do Warriors chamou a atenção. Em determinado momento da discussão, Draymond zombou das unhas pintadas de Jalen. Pouco depois, a turma do “deixa disso” entrou em cena e afastou o jovem ala-armador.

“Estávamos só conversando. Ele não consegue fazer muita coisa além disso. Então, falar é o único jeito dele aparecer”, disse Jalen Green a respeito do tetracampeão da NBA.

