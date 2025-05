Buddy Hield tem marca histórica em vitória do Warriors nos playoffs

O ala Buddy Hield fez história na vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets no sétimo jogo da série nos playoffs da NBA. Apesar de não pontuar na sexta partida, ele foi o cestinha na noite de domingo (4). Autor de 33 pontos, Hield tornou-se o primeiro jogador em todos os tempos na liga a superar a marca dos 30 sem um lance livre sequer.

Hield, que chegou a ser cestinha do Warriors no início da temporada 2024/25 da NBA, perdeu espaço ao longo do tempo e virou reserva. No entanto, ele voltou ao time titular nos playoffs. Contra o Rockets, no último embate da série, o especialista em três pontos liderou Golden State desde o início.

Afinal, até o intervalo, Buddy Hield já somava 22 pontos, com seis cestas de três. Enquanto isso, o Warriors liderava por 51 a 39.

Stephen Curry não vinha em uma grande noite, muito por conta da forte marcação e de uma lesão no polegar da mão direita. No entanto, ele ajudava de várias outras formas. Uma delas, era encontrando Hield livre para o arremesso, o que deixava o Warriors em vantagem por quase todo o jogo.

Buddy Hield terminou o jogo com apenas 15 arremessos, mas acertou 12 deles. De três, converteu nove em 11. Ou seja, em um jogo 7, ele quebrou suas melhores marcas pelo time em pontos (eram 28 na fase regular) e cestas do perímetro (teve sete).

Apesar de estar na NBA desde 2016/17, Buddy Hield faz apenas a sua segunda aparição em playoffs, justo em seu primeiro ano de Warriors. Sua estreia nos mata-matas aconteceu na última campanha, quando era do Philadelphia 76ers.

“Eu sei que Buddy (Hield) não vai arremessar 11 vezes de três no próximo jogo, mas a gente precisa que ele esteja ativo, pronto para atacar”, disse Draymond Green.

Buddy Hield também falou sobre seu recorde e sua grande performance em uma partida tão decisiva.

“Eu nunca estive em uma situação como essa, mas estive pronto. Foi legal começar como titular e até falei com Kevon Looney sobre isso. Afinal, se eu viesse do banco seria muito mais difícil. Mas hoje (ontem) eu consegui ajudar em uma grande vitória coletiva”, afirmou Buddy Hield. “Nem comemorei muito quando comecei a acertar, pois sabia que seria um jogo difícil. Foi bom, foi legal”.

O Warriors chegou a estar vencendo a série por 3 a 1, mas viu o Rockets igualar tudo. Então, no último jogo da série, Buddy Hield brilhou. Para Jimmy Butler, Hield fez apenas o que costuma fazer.

“Buddy Hield ganha muito dinheiro para acertar aqueles arremessos de três, então ele fez um ótimo trabalho. Ótimo jogo, grande vitória. Buddy teve suas chances e acertou. Foi muito importante”, disse Butler.

Agora, o Warriors encara o Minnesota Timberwolves na próxima fase.

