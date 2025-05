Draymond Green reage após jogo de Fred VanVleet

Fred VanVleet estragou os planos de Stephen Curry, Draymond Green e companhia. O armador do Houston Rockets brilhou no Jogo 6 da série contra o Golden State Warriors e forçou um último e decisivo duelo. Assim, os times se enfrentam neste domingo (4) para definir quem classifica para às semifinais do Oeste.

O veterano do Rockets marcou 29 pontos para garantir o triunfo por 115 a 107. Fred VanVleet, além disso, acertou sete de 13 arremessos, sendo seis de nove nas bolas de três, enquanto ainda converteu nove lances livres.

Após o jogo, Green destacou a atuação de VanVleet. Embora chateado pela derrota, o ala-pivô relembrou que o armador já brilhou contra o Warriors em outros encontros. Desse modo, é importante respeitar o jogador do Rockets.

“Não, não fiquei nem um pouco surpreso. Fred VanVleet é o motivo de termos perdido para o Toronto Raptors nas finais de 2019. Sabemos do que ele é capaz e não há nenhuma supresa”, disse Green.

A grande atuação de VanVleet garantiu o Jogo 7 na série. Desse modo, quem vencer no Toyota Center, em Houston, avança às semifinais do Oeste e enfrenta o Minnesota Timberwolves. Portanto, para Draymond Green, não há mais chances de errar.

“É empolgante. Vale tudo agora. Vamos seguir em frente e aprender com os erros, pois está claro o que erramos. Mas acho que os jogos 7 são divertidos na NBA”, seguiu Draymond Green.

Após o jogo decisivo de Fred VanVleet, Draymond Green espera no Jogo 7 uma ação de alto nível de outro nome. Isso porque, para o veterano do Warriors, é o momento de Stephen Curry brilhar e decidir à favor do Warriors na série.

No jogo passado, Curry foi o cestinha da equipe com 29 pontos, além de sete rebotes, duas assistências e dois roubos. Jimmy Butler, por sua vez, teve 27 pontos, nove rebotes e oito assistências, enquanto Draymond Green, oito pontos, sete assistências e cinco rebotes. No entanto, o resto do time não conseguiu contribuir da mesma forma.

Portanto, o camisa 23 de Golden State acha que Curry vai elevar o nível para classificar o Warriors.

“Esperamos que ele faça algo especial toda noite. Há 13 anos que estou aqui”, concluiu Draymond Green. “Então, não acho que dessa vez será diferente.”

