Para armador do Grizzlies, lesão de Ja Morant decidiu série contra o Thunder

Ja Morant se lesionou no terceiro jogo entre Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder. Na ocasião, o duelo estava favorável para o time do Tennessee antes da lesão do astro. Então, para o armador Scotty Pippen Jr, isso que decidiu a série.

“Nós estávamos nos sentindo bem. Estávamos vencendo em casa. É claro que perdemos o primeiro jogo, em Oklahoma, por 50 pontos, mas fomos melhores no segundo. E no terceiro, estávamos vencendo por muito, até Ja (Morant) sair. E no quarto jogo, ainda foi acirrado, competimos bem. Então, se ele estivesse saudável, quem sabe o que poderia ter acontecido”.

Como Pippen relatou, o primeiro jogo foi um atropelo. O Thunder venceu por 51 pontos, a maior marca para um Jogo 1 na história da liga. Depois disso, no segundo duelo, foram 19 de vantagem para Oklahoma, que parecia que teria vida fácil.

No jogo 3, porém, as coisas foram diferentes. Memphis foi para o intervalo com 26 pontos de vantagem, mas sem Ja Morant, que se lesionou em um lance polêmico com Lu Dort. Com seu principal jogador de fora, o Grizzlies não conseguiu segurar a pressão, e perdeu por seis pontos.

O jogo 4, que concretizou a varrida do Thunder, foi o mais acirrado da série, com uma vitória por dois pontos da equipe. O Grizzlies, então, ainda foi para a prtida sem Ja Morant.

Embora o Thunder fosse favorito contra o Grizzlies, e tenha mostrado isso nos dois primeiros jogos da série, os jogos 3 e 4 foram mais competitivos e disputados sob o comando de Ja Morant.

Agora que a derrota e eliminação já foi confirmada, porém, a equipe passa a pensar no futuro. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o Ja Morant pode deixar a franquia. Isso porque ele não é mais visto como top 10 por times e executivos da NBA.

“Quando converso com pessoas da liga, GMs, executivos e olheiros, ninguém mais me diz que o acha um jogador top 10 quando está saudável”, disse o jornalista.

Ainda segundo o analista, contudo, além da queda de percepção de times da NBA, há rumores crescentes de que Ja Morant pode estar disponível para troca na offseason.

