Boletim de rumores e trocas da NBA (29/04/2025)

Bem-vindo à edição de 29 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Nets trata renovação com Cam Thomas como prioridade

O Brooklyn Nets projeta ser o time com maior flexibilidade salarial entrando na próxima offseason. Mas, ao que tudo indica, a franquia não vai “atacar” agentes livres de outras equipes. A ideia inicial seria garantir, em particular, a permanência do maior pontuador do elenco nessa campanha. Segundo Brian Lewis, do jornal New York Post, a franquia trata o novo contrato de Cam Thomas como prioridade.

O GM Sean Marks não confirmou esse plano, mas deu pistas que parte dele passa por manter o ala-armador. “Cam mostrou grande evolução nos últimos anos. Até assumiu uma função diferente em vários jogos dessa campanha, pois atuou mais como criador primário. Ver isso, certamente, foi ótimo”, elogiou o executivo. Espera-se que o novo acerto de Thomas passe dos US$20 milhões anuais.

Veterano, Jordan Clarkson não descarta saída do Jazz

Jordan Clarkson, a princípio, está em um constante estado de dúvida no Utah Jazz. Ele é adorado pela franquia e torcedores, mas não se encaixa dentro da ideia de reconstrução do time. Assim, é um alvo constante de rumores no mercado. Não deve ser diferente na offseason que está para começar. O veterano, por isso, já não fecha as portas para uma saída do time nos próximos meses.

“Eu adoraria jogar basquete para vencer na próxima temporada. É claro que não trocaria por nada a chance de fazê-lo aqui em Utah, mas nunca se sabe o que vai acontecer nas férias. Enfim, ter a chance de ganhar partidas importantes atuando em alto nível é uma vontade pessoal. Seria bem significativo para mim”, confirmou o experiente armador.

Kelly Oubre Jr. aponta intenção de seguir no Sixers

Dentro do desastre da temporada do Philadelphia 76ers, muita gente viu Kelly Oubre como um ponto positivo. Afinal, o ala foi uma presença constante e teve rendimento regular em um time dizimado por lesões. Ele possui uma opção de extensão em seu contrato no valor de US$8,4 milhões. E deu a entender que considera exercê-la.

“Essa liga é um negócio, mas, no fim das contas, eu estou feliz. E, acima de tudo, gosto de terminar as coisas que começou. Não sinto que a minha passagem pela equipe está completa ainda, pois tenho a sensação de acerto de contas. Tudo ocorre na velocidade de Deus”, afirmou o ala, que teve médias de 15,1 pontos e 6,1 rebotes na campanha.

Grizzlies deve ter dilema com extensão de Jaren Jackson

A eliminação sem vitórias na primeira rodada dos playoffs deve levar a reavaliações no Memphis Grizzlies. Um dos elencos mais promissores da liga, depois de três anos, não deu – nem de perto – os resultados esperados. Essa análise vai envolver atletas como Jaren Jackson Jr, por exemplo. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, o contrato do especialista defensivo traz um dilema para a franquia na offseason.

“Jaren recusou uma extensão em outubro passado e, assim que as finais terminarem, vai ser elegível mais uma vez. Ele pode receber uma oferta US$146 milhões por quatro anos. Isso pode parecer o valor ‘justo’, mas é metade do que pode conseguir se esperar 2026. Então, Memphis precisa pensar se quer segurar um jogador que tem o risco de sair como agente livre irrestrito”, detalhou o analista.

Jackson foi titular nos 74 jogos que disputou da temporada do Grizzlies. Ele registrou médias de 22,2 pontos, 5,6 rebotes e 1,5 tocos. Além disso, o especialista defensivo converteu quase 38% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O pivô DeMarcus Cousins, para começar, vai disputar o resto da temporada em Porto Rico. Ele tem um acordo com os Mets de Guayabo para os próximos meses e, com isso, vai atuar com outro veterano da NBA: Bryn Forbes.

– Kyle Lowry vai viver uma offseason de incertezas, pois não há sinais se o Sixers tem interesse em mantê-lo. Mas, a princípio, uma coisa é certa: o armador de 39 anos não possui planos de aposentadoria e quer jogar mais uma temporada.

– O início da carreira de Youngxi Cui na NBA foi interrompido por uma grave lesão no joelho, que levou o Brooklyn Nets a dispensá-lo. O chinês, no entanto, indicou que a recuperação corre bem e vai buscar uma nova chance nos EUA.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 29/04, você lembra de Sterling Brown? Pois o ex-jogador do Milwaukee Bucks renovou contrato com os sérvios do Partizan Belgrado até 2027.

