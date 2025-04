De olho em Zion WIlliamson, Pelicans contrata novo executivo na NBA

O futuro de Zion Williamson no New Orleans Pelicans será um dos grandes assuntos na próxima offseason da NBA. Afinal, o time foi um dos piores da liga, e muitos sugerem que já seja hora de uma reconstrução, trocando o ala e outras peças. O Pelicans, então, já começou a se preparar. De acordo com Marc Spears, da ESPN, a franquia assinou com Troy Weaver, ex-GM do Detroit Pistons, para ser o novo vice-presidente de basquete.

De acordo com Spears, as intenções de New Orleans ainda não são claras. Isso porque a equipe trocou Brandon Ingram por não querer reassinar nos termos do jogador. Além disso, outros nomes, como Dejounte Murray e o próprio ala-pivô, são icógnitas. Murray teve problemas com lesões, enquanto Williamson vem tendo dificuldades em ficar saudável na NBA. Para ter uma ideia, ele atua, em média, em 35.7 jogos por campanha desde o seu Draft.

No entanto, o último trabalho de Weaver foi justamente em um time se reconstruindo. Com o Pistons, ele ficou por quatro anos, vencendo só 74 de 318 jogos. Contudo, como dito, era um time em reconstrução. Por lá, ele conseguiu boas escolhas de Draft, como Cade Cunningham, Jaden Ivey e Ausar Thompson.

Dessa forma, caso o último trabalho do executivo signifique algo, parece que o Pelicans vai mesmo partir para o tank.

Em sua carreira, Weaver foi também scout do Utah Jazz, entre 2004 e 2007, e vice-presidente do Oklahoma City Thunder de 2008 até 2020, quando saiu para o Pistons. No Thunder, ele foi um dos responsáveis pelas seleções de Russell Westbrook e James Harden, além de montar o bom time que competiu pelo título da NBA nos anos 2010.

Desde que chegou à NBA, Zion Williamson participou de menos da metade dos jogos do Pelicans. Quando joga, porém, vai bem: são médias de 24.7 pontos, 6.6 rebotes e 4.3 assistências na carreira, com duas seleções para o All-Star Game.

O problema é, portanto, sua disponibilidade. Embora seja um grande jogador, a torcida do Pelicans sente que não dá pra contar com ele. Além dsiso, a troca de Brandon Ingram, somado à queda de produção de Dejounte Murray, também indicam que o caminho pode estar mudando.

Caso decida de fato trocar seus principais jogadores, New Orleans pode conseguir boas escolhas de Draft em retorno. Afinal, além de Zion, Herb Jones e Trey Murphy também são nomes desejados, em especial por sua boa defesa. Tudo isso deve ser definido na próxima offseason, quando o Pelicans vai avaliar seu futuro.

