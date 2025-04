Boletim de rumores e trocas da NBA (23/04/2025)

Bem-vindo à edição de 23 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Keegan Murray está pronto para negociar extensão no Kings

O novo GM do Sacramento Kings, Scott Perry, vai chegar à franquia com muito trabalho a fazer. O executivo, a princípio, precisa planejar uma pequena reformulação no elenco para voltar a ser competitivo no Oeste. Mas, além disso, uma de suas grandes missões será garantir a permanência do Keegan Murray. O jovem ala tornou-se elegível a uma extensão prévia e já adiantou que está pronto para as negociações.

“Nós ainda não conversamos sobre isso, mas isso vai acontecer. Estou ansioso para isso, na verdade. Afinal, todos aqui sabem que quero ficar em Sacramento”, disse o titular. O jogador pode receber máximo de US$246 milhões por cinco anos, mas esse valor não é realista. A aposta nos bastidores é que o novo acordo de Murray gire em torno dos US$130 milhões por quatro temporadas.

Cavaliers enfrenta limitações para renovação com Ty Jerome

Ty Jerome foi um dos destaques da estreia do Cleveland Cavaliers nos playoffs. Mais do que isso, antes do jogo, foi anunciado como um dos finalistas ao prêmio de reserva do ano. Mas, se é uma solução para o time hoje, pode virar problema dentro de algumas semanas. Segundo Bobby Marks, da ESPN, o time de Ohio vai ter desafios financeiros para mantê-lo no elenco.

Por regras da liga, o Cavs só vai poder oferecer um contrato de US$14,3 milhões anuais para o jogador. O valor se equipara a exceção salarial média e, por isso, é competitivo. No entanto, equipes com espaço na folha salarial vão poder fazer propostas superiores. Jerome anotou médias de 12,5 pontos e 3,4 assistências durante a temporada regular.

“Quero voltar à NBA assim que possível”, confirma Petrusev

A primeira passagem de Filip Petrusev pela NBA foi rápida e, como resultado, não deixou saudades. Mas a saída imediata não quer dizer que o jogador desistiu de atuar nos EUA. Pelo contrário. O atual jogador do Estrela Vermelha (Crvena Zvezda) não crê que teve a melhor chance de mostrar o seu talento e quer uma nova oportunidade.

“Eu gostaria de voltar à NBA assim que possível. O mais rápido que puder, pois sei que é sempre melhor estar lá ainda jovem do que esperar o fim da carreira. Sinto que não tive muita sorte em Philadelphia. Afinal, fui trocado quando projetava começar a ter minutos na rotação. Estou atrás, então, de uma segunda chance”, afirmou o ala-pivô sérvio.

Segundo jornalista, Markkanen tem situação incerta no Jazz

Houve um tempo em que o Utah Jazz estava decidido a construir o seu elenco em torno de Lauri Markkanen. No entanto, essa época parece passado cada vez mais distante. A situação do ala-pivô tornou-se ainda mais incerta depois dos resultados fracos da atual temporada. De acordo com Sarah Todd, do jornal Deseret News, a chance do finlandês ser negociado é real nos bastidores.

Hoje, o cuidado da franquia está em não passar a impressão de que vem oferecendo o jogador para outros times. “Eu vejo Lauri como uma parte central do nosso projeto. E, por isso, nós estendemos o seu vínculo há poucos meses. Cremos que pode ser o líder de um time campeão. Mas, ao mesmo tempo, temos que avaliar todas as chances que surgirem para melhorarmos o nosso elenco”, explicou o GM Justin Zanik.

Markkanen acaba de finalizar uma temporada decepcionante, com médias inferiores às duas campanhas anteriores. Ele anotou 19,0 pontos e 5,9 rebotes por noite, enquanto converteu menos de 35% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– Lonnie Walker, para começar, não quer ter uma agência livre tão movimentada como a última. Apesar dos resultados decepcionantes na temporada, o ala-armador já afirmou que quer seguir no Philadelphia 76ers em 2026.

– O pivô Jonas Valanciunas, enquanto isso, preferiu manter uma postura mais “alheia” no Kings. O veterano sabe ter chances de voltar a ser trocado na offseason e, por isso, desconversou ao ser questionado sobre o seu futuro na franquia.

– Por sua vez, AJ Lawson e Colin Castleton entraram em férias como os novos atletas do Toronto Raptors. Ambos assinaram contratos não garantidos para a temporada que vem com o time canadense antes do fim da campanha.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 23/04, você lembra de Dylan Windler? Pois o ex-jogador do Cavaliers renovou o seu contrato com o Perth Wildcats (Austrália) pelos próximos dois anos.

