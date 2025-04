Suns deve oferecer extensão de contrato para Devin Booker

O Phoenix Suns já definiu um de seus próximos passos na NBA: renovar o contrato de Devin Booker. Após demitir Mike Budenholzer e optar pela troca de Kevin Durant, a franquia estabeleceu que o camisa 1 seguirá como o ‘rosto do time’, segundo Brian Windhorst, da ESPN. O ala-armador será elegível para uma extensão de US$ 149,8 milhões por dois anos.

Booker completou o primeiro ano de seu contrato atual, que tem duração de quatro temporadas e valor total de US$ 220 milhões. Para evitar o risco de perdê-lo no mercado de trocas, Windhorst informou que o Suns deve apresentar a proposta assim que for possível.

Com Booker como astro principal, o Suns chegou às finais da NBA em 2021. No entanto, a busca por outras estrelas, como Kevin Durant e Bradley Beal, acabou impedindo a construção de um elenco sólido. Como resultado 2024/25 foi um fracasso, uma vez que Phoenix sequer avançou ao play-in para disputar uma vaga nos playoffs.

Então, o a campanha ruim deve provocar mudanças na offseason. Entre elas, estão as possíveis trocas de Durant e Beal, segundo o próprio dono do time, Mat Ishbia.

“Vamos avaliar tudo na offseason. Vamos encontrar uma maneira de vencer, de sermos melhores no próximo ano. Não há uma pessoa na franquia que não se sinta frustrada. Afinal, tínhamos grandes expectativas, mas não atingimos nenhuma delas. Aliás, ficamos bem abaixo do que esperávamos. Ao final de 2024/25, terei dados e evidências suficientes para saber o que funcionou e o que não funcionou”, afirmou Ishbia.

A partir dessas mudanças e do futuro contrato para o astro, é certo que o elenco do Suns será montado em torno de Devin Booker. Ainda de acordo com Ishbia, não há qualquer intenção de negociá-lo.

“Isso [troca de Devin Booker] nunca vai acontecer aqui no Suns. É uma estupidez. Tenho Booker no auge. Para ganhar um título da NBA, você precisa ter uma estrela. Enfim, você tem precisa ter um grande jogador. Temos Devin Booker”.

Além de seguir como principal referência, Booker pretende assumir um papel ainda mais ativo no vestiário. Na campanha passada, aliás, ele foi cobrado pelo ex-técnico para se comunicar mais durante jogos e reuniões com a equipe — algo que o próprio jogador agora reconhece como prioridade.

“Eu preciso ser um líder e usar mais a minha voz. Então, preciso falar com colegas de time, técnicos e dirigentes”, afirmou Devin Booker.

