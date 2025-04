Sem contrato, Lakers tem dois jogadores inelegíveis para os playoffs

O Los Angeles Lakers perdeu dois jogadores nos playoffs por falta de contrato. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, Christian Koloko e Trey Jemison não tiveram seus acordos convertidos de two-way para padrão. Assim, não poderão disputar a fase final da NBA.

Apesar da mudança, Jemison e Koloko seguem treinando com o Lakers. Ainda segundo McMenamin, os jogadores não vão poder jogar nos playoffs, mas seguem como peças importantes na preparação do elenco.

“Uma fonte disse que a franquia gostou da química do grupo durante a temporada e queria manter essa dinâmica unica para a pós-temporada”, disse o jornalista da ESPN.

O prazo para converter contratos two-way em padrão era até o último dia da temporada regular. Porém, o Lakers tem 15 jogadores sob acordo, sendo o limite da NBA. Desse modo, para que pudesse seguir com Koloko e Trey Jemison III teriam que rescindir com dois nomes do elenco ativo.

Como nada foi feito até 13 de abril, último dia da temporada, o Lakers não pôde seguir com os jogadores.

Koloko e Jemison ganharam espaço no elenco após a saída de Anthony Davis. Com Jaxson Hayes sendo o título, os dois jogadores se tornaram os principais reservas da posição no Lakers. O camisa 10 teve média de 9.2 minutos por jogo, enquanto camisa 55 teve 10.6.

Assim, com os jogadores sem contrato, o Lakers deve sofrer um impacto na rotação para os playoffs. No elenco, o pivô reserva disponível é Alex Len, que não se entrosou com o time e teve somente dez partidas em 2024/25. Enquanto isso, outra opção é Maxi Kleber, um ala-pivô de ofício que ainda não estreou por Los Angees.

O Lakers chega aos playoffs com a terceira melhor campanha do Oeste. Após a troca por Doncic, o time cresceu na temporada e se colocou como um dos favoritos ao título da NBA. O primeiro adversário na busca pela conquista será o Minnesota Timberwolver, que ficou com a sexta posição na Conferência.

O Jogo 1 da série está marcado para o próximo sábado (19). O duelo de playoffs acontece na Crypto.com Arena, casa do Lakers.

