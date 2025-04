Por Cooper Flagg, Pelicans pode trocar Zion Williamson

O fenômeno Cooper Flagg pode ameaçar Zion Williamson no New Orleans Pelicans. Após terminar com a segunda pior campanha da Conferência Oeste, o time tem 12.5% de chances de conseguir a primeira escolha do Draft. Assim, segundo Marc Stein e Jake Fischer, no The Stein Line, a franquia pode trocar o ala-pivô para iniciar uma reconstrução em torno da promessa de Duke.

“Há ceticismo em alguns setores da NBA sobre a chance do Pelicans insistir em Williamson como principal jogador do time. Em especial, se a franquia tiver a sorte de ficar com a primeira escolha do Draft de maio e o direito se selecionar Cooper Flagg, de Duke”, informaram os jornalistas.

A chance na loteria, assim, pode encerrar uma parceria de seis anos entre Pelicans e Zion Williamson. Após ter sido a primeira escolha do Draft de 2019, o jogador carregava altas expectativas na NBA. No entanto, seu problema com lesões se tornou um desafio na relação com a equipe.

Desde que chegou à NBA, afinal, Zion Williamson perdeu 278 dos 492 jogos do Pelicans. Além disso, nunca jogou uma partida sequer de playoffs, embora o time tenha classificado em duas oportunidades nos últimos seis anos.

No entanto, a gota d’água, segundo os jornalistas, foi a última temporada. Pelo quarto ano, ele não conseguiu ter mais de 30 jogos em uma campanha. Assim, com a saída do dirigente David Griffin e a chegada de Joe Dumars, uma mudança pode acontecer.

“Dumars pretende avaliar totalmente a situação antes de decidir colocar Zion Williamson no mercado. Dito isso: o cansaço da franquia em relação à ele, como se pode imaginar, é bastante tangível após ele falhar, pela quarta vez em seis anos, em ultrapassar a marca de 30 jogos”, completaram.

Com a chance de Zion Williamson ir para o mercado de trocas, o Pelicans espera substituí-lo com Cooper Flagg. Assim como o camisa 0, o ala de 18 anos também passou pela Universidade de Duke e foi eleito o Melhor Jogador da NCAA em 2025. Assim, é cotado para a primeira escolha.

Na loteria no Draft de 2025, o Pelicans aparece como a quarta equipe com mais chances de ter a primeira escolha. À frente, estão Utah Jazz, Washington Wizards e Charlotte Hornets. Com as piores campanhas de 2024/25, os times tem 14% de chances de conseguir Cooper Flagg no Draft.

