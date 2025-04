Ty Jerome brilha pelo Cavaliers em primeiro jogo nos playoffs

O Cleveland Cavaliers estreou nos playoffs nesse domingo, mas, para Ty Jerome, tudo pareceu só mais um jogo de campanha regular. Afinal, o armador não exibiu qualquer sinal de intimidação no primeiro jogo de pós-temporada da carreira. Ele saiu do banco para anotar 28 pontos em apenas 26 minutos na vitória sobre o Miami Heat. Foi uma grande noite e, mais do que isso, um momento de redenção para o atleta.

“Essa atuação foi muito especial para mim por causa de tudo o que aconteceu na última temporada. Não pude jogar a campanha inteira e playoffs, então só assisti aos jogos. É claro que não foi fácil, mas tive a ajuda de várias pessoas. Esse desempenho diz muito, certamente, sobre como os meus companheiros e técnicos me empoderaram desde o primeiro dia nesse grupo. É sobre isso”, contou o reserva de 27 anos.

O impacto de Jerome na primeira vitória do Cavs nos playoffs vai além dos números. O jogador anotou ou deu assistências para 24 pontos seguidos do time no último quarto, em uma sequência impressionante. Com isso, uma partida que ainda parecia sob risco tornou-se um “passeio” para os donos da casa. Cleveland encerrou a noite com uma tranquila vitória por 121 a 100.

Publicidade

“Quando se está fora das quadras, você tem tempo para refletir. Para avaliar os jogos e entender do que precisa para alcançar o próximo nível. Eu estava sob pressão na última offseason, pois não joguei nenhuma partida. Ou seja, o meu currículo na NBA não tinha nada. Poderia ser a minha última chance nessa liga, então precisava fazer isso direito”, relembrou o finalista ao prêmio de reserva do ano.

Leia mais sobre o Cleveland Cavaliers

Surpresa

A grande atuação de Ty Jerome na estreia dos playoffs vai ser uma surpresa para quem não acompanha o Cavaliers. As atenções da franquia, a princípio, estão em astros como Donovan Mitchell, Evan Mobley e Darius Garland. Mas, para Mitchell, ficou claro durante o ano que a campanha histórica do time não ocorreria sem o reserva mais importante.

Publicidade

“Eu não estou surpreso porque Ty é isso aí. Quem o conhece não se choca. A confiança desse cara é inabalável. Já sei que todo mundo que não nos acompanha pode ficar em choque, mas é o que ele tem feito o ano inteiro. E, mais do que isso, ele vai ser muito importante para nós durante essa série”, projetou a referência do time.

Mitchell e Jerome, ao lado de Garland, conseguiram um pequeno recorde contra o Heat. Eles se tornaram só o quarto trio de guards da história da NBA a marcarem 25 pontos cada em um jogo de playoffs. As individualidades de jogadores de alto nível saltam aos olhos, mas Mitchell garante que a força do Cavs está na combinação de forças.

Publicidade

“Nós temos três jogadores que são bem talentosos com a bola nas mãos. Então, como adversário, você precisa escolher quem vai deixar acabar com o jogo. Nós demos uma prova disso hoje, pois Ty tomou conta da partida. Mas todos precisamos estar prontos para assumirmos esse papel no próximo duelo”, concluiu o ala-armador.

Como tudo começou

Jerome é uma das revelações da temporada para o público, mas, em certo momento, também foi para o próprio Cavaliers. O técnico Kenny Atkinson, por exemplo, ainda se lembra dos seus primeiros treinos de pré-temporada. O elenco todo teve uma surpresa com o armador, que chegou “desbocado” e não temia ninguém em quadra. Ali, já dava para entender que tinha alguma coisa diferente.

Publicidade

“Os jogadores, em um primeiro momento, deram risada de Ty. Afinal, era esse atleta pequeno que provocava todo mundo e se comportava de uma forma ousada demais. Todo mundo imaginava quem esse cara achava que era na cabeça dele. Pois é o que vimos hoje”, lembrou o candidato a melhor técnico da temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA