Técnico do Cavaliers é eleito o melhor da temporada por colegas

O técnico do Cleveland Cavaliers, Kenny Atkinson, foi eleito o melhor da temporada da NBA pela Associação Nacional de Técnicos de Basquete. O treinador iniciou seu trabalho em 2024/25 e fez uma campanha histórica. Isso porque o Cavs terminou como líder da Conferência Leste com 64 vitórias.

Sob o comando do técnico, o Cavaliers teve sua melhor temporada desde 2009/10. Afinal, atingiu mais de 60 triunfos em uma fase regular pela primeira vez sem LeBron James no elenco. Agora, é um dos favoritos ao título do Leste. Na primeira rodada dos playoffs, vai encarar o Miami Heat. O primeiro jogo da série será neste domingo (20), às 20h (horário de Brasília).

“Kenny Atkinson é respeitado há muito tempo por seus pares como um técnico inovador e humilde. Parabéns a Kenny por uma temporada histórica. Junto com este prestigioso reconhecimento por seus pares”, disse Rick Carlisle, técnico do Indiana Pacers e presidente da NBCA.

Publicidade

Além disso, outros treinadores que receberam votos para a homenagem foram JB Bickerstaff (Pistons), Mark Daigneault (Thunder), Michael Malone (Nuggets) e Ime Udoka (Rockets).

Leia mais!

Bickerstaff, antigo técnico de Cleveland, levou o Pistons à sua primeira aparição nos playoffs desde 2019. Portanto, mais que triplicou o total de vitórias em relação à temporada passada. Em 2023/24, foram apenas 14 triunfos. Já na atual, foram 44 vitórias.

Publicidade

Enquanto isso, o Thunder de Daigneault foi o melhor time da temporada regular. A equipe teve 68 vitórias e apenas 14 derrotas. Assim, terminou com 16 jogos de vantagem para o segundo colocado, o Rockets, na Conferência Oeste.

Liderado por Udoka, o Rockets foi uma surpresa em 2024/25. Embora as expectativas já fossem positivas no início da temporada, o time terminou em segundo no Oeste. Foram apenas 30 derrotas ao longo do ano. Dessa forma, Houston chegou aos playoffs pela primeira vez desde a temporada 2019/20.

Publicidade

Malone, por sua vez, recebeu votos para o prêmio de Técnico do Ano, mas foi demitido faltando três jogos para o fim da fase regular. Sua saída foi parte de uma mudança inesperada feita pelo vice-presidente do Nuggets, Josh Kroenke. Então, o técnico com mais vitórias na história da franquia guiou o time à quarta vaga no Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA