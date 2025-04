Thunder e Cavaliers têm vitórias mais “baratas” na NBA; entenda

Como sabemos, os salários na NBA são públicos. Com uma pesquisa simples, já é possível ver quanto seu jogador preferido ganha e quanto seu time gasta no total. Por isso, também é possível determinar quem melhor gastou o dinheiro, ao vermos o número de vitórias e a folha salarial da equipe. Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers, por exemplo, são as duas únicas equipes com mais de 60 vitórias nesta temporada da NBA, e também as que pagaram mais “barato” por isso.

Vitórias mais baratas

O Thunder é só a sexta equipe que menos gastou com salários na liga, em 2024/25. No entanto, venceu 67 partidas até aqui. No total, são menos de US$2,5 milhões de dólares gastos por vitória! Os mais bem pagos do time são Shai Gilgeous-Alexander e Isaiah Hartenstein, que recebem mais de US$30 milhões. O terceiro é Lu Dort, que tem US$16,5 milhões de vencimentos nesta temporada. Dessa forma, a equipe consegue competir em alto nível e gastando pouco. Ou seja, é o sonho de todo dono de franquia da liga.

Com espaço salarial na folha, e inúmeras escolhas de Draft, Oklahoma fica em boa posição para, no futuro, adquirir um grande astro para jogar ao lado de Shai. No entanto, cabe dizer que trata-se de um time jovem, com Chet Holmgren e Williams ainda em contratos de calouro. Uma hora, eles terão que receber suas extensões. Assim, o Thunder terá que decidir se prefere uma estrela “de fora” ou os jogadores que escolheu no recrutamento.

Depois do Thunder aparece o Cleveland Cavaliers. A equipe de Ohio foi a 14ª que mais gastou com salários, e tem 64 vitórias até aqui. Fruto do bom trabalho do técnico Kenny Atkinson, que chegou nesta temporada. Desse modo, o Cavs surpreendeu ao ficar em primeiro no Leste.

Assim, a franquia gastou US$2,6 milhões por vitória, um número significativo. Os maiores salários do Cavs são de Darius Garland e Donovan Mitchell, ambos acima de US$35 milhões O ala De’Andre Hunter é o terceiro, com US$21,7 milhões, em 2024/25.

Mas, a partir da próxima temporada, o Cavaliers terá o mesmo problema do Thunder. Afinal, Evan Mobley vai receber sua extensão de contrato. Nesta temporada, o ala-pivô tem direito a US$11,2 milhões. No entanto, o seu salário vai mais do que triplicar na próxima campanha (US$38,6 milhões).

O craque Donovan Mitchell também vai receber US$11 milhões a mais. Dessa forma, a folha salarial do Cavs vai saltar de US$169 milhões para US$207 milhões. Para piorar, bons nomes da rotação, como Ty Jerome, serão agentes livres. Com o armador valorizado, a franquia terá de abrir espaço salarial se quiser mantê-lo.

Depois de Cavaliers e Thunder, que foram os times que tiveram mais vitórias na NBA, aparece o Detroit Pistons. A equipe é a que menos gasta com salários na liga, só US$141 milhões, mas venceu 44 jogos. Ou seja, são US$3,2 milhões por vitória.

Os maiores salários do time são de Tobias Harris e Tim Hardaway Jr., mas que não passam de US$25 milhões. Caso parecido, porém, irá acontecer aqui. A partir de 2025/26, Cade Cunningham vai começar a receber sua extensão. Malik Beasley e Hardaway Jr. serão agentes livres, e por conta da boa temporada, deverão ser valorizados. Ainda assim, o que o técnico JB Bickerstaff fez gastando tão pouco é de se admirar.

Vitórias mais caras

Do outro lado da moeda, três times em reconstrução. Washington Wizards, Utah Jazz e Charlotte Hornets tiveram as vitórias mais caras da NBA.

Se, por um lado, o Wizards foi o 21º que mais gastou com salários, por outro, o time só venceu 17 partidas. Foram quase US$10 milhões por vitória. É claro que a intenção é perder, mas dava para ter economizado, né?

O salário mais caro do Wizards pertence ao veterano Khris Middleton (US$31,6 milhões). No entanto, ele tem opção para ficar mais um ano, e receber US$34 milhões na próxima campanha. Outro veterano, Malcolm Brogdon, tem o terceiro maior salário da equipe (US$22,5 milhões). No entanto, o seu contrato é expirante.

O Jazz também só conquistou 17 vitórias, mas gastou US$9 milhões em cada uma delas. Os maiores salários do time são de Lauri Markkanen (US$42,2 milhões) e John Collins (US$26,6 milhões). Embora o finlandês tenha acabado de reassinar com a franquia, Collins só tem mais um ano de contrato, com uma opção de jogador. Com a ideia de se reconstruir a partir do Draft, Utah ainda deve ter mais alguns anos de derrotas pela frente.

Por fim, o Hornets, que conta com jovens talentosos como LaMelo Ball, Mark Williams e Brandon Miller. No entanto, Charlotte não consegue deixar de ser ruim. As lesões dos principais jogadores são grande parte do motivo, é claro, mas não é só isso. A equipe gastou US$8,8 milhões por cada uma de suas 19 vitórias, em 2024/25. LaMelo, aliás, recebe o maior salário do time (US$35,1 milhões nesta campanha).

É claro que essas três equipes podem selecionar Cooper Flagg no recrutamento deste ano e, assim, mudar todos os planos. No entanto, vale aprender algo com Thunder e Cavaliers, que gastaram pouco e conquistaram muitas vitórias na NBA.

Times mais gastões

O time que mais gastou na liga, o Phoenix Suns, com US$211 milhões em salários, é o sexto pior na relação vitória/dinheiro gasto. É, aliás, o único entre os seis primeiros que brigou para chegar à pós-temporada. Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker… Nada funcionou para Phoenix, que nem conseguiu uma vaga no play-in. Desse modo, as coisas devem mudar por lá durante a offseason.

