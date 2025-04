Playoffs da NBA: A mística do Heat pode atrapalhar o Cavaliers?

Cleveland Cavaliers e Miami Heat vão se enfrentar na primeira rodada da conferência Leste nos playoffs da NBA de 2024/25. A franquia de Ohio, com uma campanha incrível de 64 vitórias é plena favorita no confronto contra um rival da Flórida que só venceu 37 vezes nesse ano, mas que tem jogadores experientes e um histórico de ser um azarão indigesto.

A campanha de Cleveland não estava nas previsões mais populares para o novo ano. Mas além do grande basquete do astro Donovan Mitchell, da evolução de Evan Mobley, da recuperação de Darius Garland e da solidez de Jarrett Allen, Max Strus, De’Andre Hunter, Ty Jerome e outros, o grande motivo do ano está em um outro nome: O técnico Kenny Atkinson.

Assista a um jogo do Cavaliers em 2023/24 ou 2022/23 e compare com o da atual campanha. Você verá o tamanho do salto ofensivo que esse time deu sem precisar de números ou estatísticas complicadas. A equipe joga com mais ritmo, com mais movimentação de bola e também dos jogadores fora da bola. Isso geral maior fluidez e mais bolas de três. Eles foram uma máquina ofensiva, sob o comando de um dos grandes candidatos ao prêmio de técnico do ano.

Enquanto isso, o caos em Miami existe pelo menos desde a offseason do ano passado. Os entreveros crescentes entre Jimmy Butler e o histórico executivo Pat Riley levaram a uma das maiores novelas que a NBA presenciou nos últimos anos. Por fim, o ala foi para o Golden State Warriors, em acordo que gerou uma escolha de primeira rodada no Draft, Andrew Wiggins, Davion Mitchell e Kyle Anderson.

Mesmo com inconstâncias severas ao longo de todo o ano, Miami teve seus momentos. Sobretudo por conta do salto de Tyler Herro, que se tornou um All-Star. Com peças como Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Duncan Robinson e bom calouro Kel’el Ware, esse é um time experiente que terminou 2024/25 em boa fase após uma histórica sequência de derrotas ser superada depois de Butler sair.

Enquanto o Cavaliers tirou folga na última semana, o time da Flórida precisou vencer dois jogos de play-in fora de casa para chegar aos playoffs. Os triunfos sobre Chicago Bulls e Atlanta Hawks, garantiram que é o Heat que vai viajar para Ohio, no primeiro jogo da série no próximo domingo (20).

Miami é capaz de diminuir ritmo de Cleveland?

O Heat tem sido uma defesa mais sólida desde as últimas semanas da temporada regular. Salvo uma reação do Hawks no último quarto do último duelo do play-in, a defesa de Miami foi muito bem em diminuir o ritmo e a velocidade dos duelos com Chicago e Atlanta na última semana. Wiggins e Adebayo são dois nomes temidos nos playoffs na defesa, e há um bom grupo por trás disso com Haywood Highsmith, Davion Mitchell e Kyle Anderson.

Mas do outro lado está a melhor eficiência ofensiva da NBA em 2024/25. O torcedor de Miami pode se apoiar no fato de que o ataque de Cleveland regrediu nos playoffs em outros anos. Porém, o fã de Cleveland sabe que esse é um grupo diferente. De qualquer forma, um bom teste para o grande ataque do líder do Leste. E em suma, qualquer chance dessa série se estender passa por Miami tentando limitar o ritmo do rival.

Cavs fecha jogos muito melhor

Um ponto que pode ser decisivo: Cleveland é muito melhor fechando partidas do que Miami. O Heat sofreu com inúmeros colapsos ao longo de toda a campanha. E estamos falando aqui de alguns cenários bem favoráveis que se transformaram em derrotas colossais. Isso aconteceu com a versão inicial com Jimmy Butler, mas também com o time pós-troca.

Uma dessas ocasiões foi justamente um duelo contra o líder do Leste em março. Miami manteve o jogo competitivo ao longo de todo o duelo e parecia pronto para dar o bote ao abrir sete pontos de frente há seis minutos do fim do jogo. Daí em diante, Cleveland teve uma sequência de 21 a 9 para fechar a partida em 112 a 107. A equipe de Ohio comandou algumas boas viradas, sobretudo na reta final da campanha. Então, fique de olho em colapsos de Miami.

Donovan Mitchell e um belo teste

Coletivamente, Miami apresenta bons defensores em várias posições da quadra. Mas um duelo individual intrigante pode ser o de Donovan Mitchell contra Andrew Wiggins. Aliás, Miami tem vários corpos para usar sobre o ala-armador. Afinal, Haywood Highsmith e Davion Mitchell também podem ser utilizados. O grande ponto aqui é sobre o astro “virando a chave” nos playoffs.

O camisa 45 foi muito elogiado por abrir mão de alguns números para elevar o nível da equipe. Mas enquanto isso foi visto como virtude por muitos, outros questionam se ele será capaz de desempenhar em outro nível quando for necessário. Cleveland não precisa disso para vencer Miami aqui. Mas é óbvio que uma grande série inicial contra um bom grupo de defensores seria importante.

Os pivôs

Em uma NBA tão focada em armadores, arremessos de três pontos e ataque, aqui estão dois times que podem ter dois pivôs em quadra de forma constante. O Cavs tem Mobley e Allen como dupla vital há anos. A parceria evoluiu ainda mais em 2024/25. Afinal, Mobley teve uma evolução ampla no ataque, enquanto Allen para muitos poderia estar até no All-Star Game.

Por outro lado, Miami sempre teve problemas para substituir Bam Adebayo. Mas o calouro Kel’el Ware ganhou mais chances na segunda metade da temporada e tem jogado bem. Ele está na reserva no momento, mas o time da Flórida pode igualar o tamanho de Cleveland e aumentar ainda mais sua capacidade defensiva usando ambos ao mesmo tempo mais vezes. Um duelo legal em Cavaliers x Heat pelos playoffs da NBA.

Adebayo cresce? Herro suporta a pressão?

Entre todos os pontos táticos da série, é óbvio que Miami vai precisar de seus dois maiores astros em grande forma para avançar. Tyler Herro, por exemplo, pode igualar o que Donovan Mitchell e Darius Garland vão entregar? Seu volume ofensivo será enorme e ele tem sido muito bom também nas grandes ocasiões. Anotou 30 pontos em ambos os jogos de play-in que trouxeram o Heat até aqui.

Por outro lado, Bam Adebayo teve um ano estranho. Seu ritmo ofensivo nunca foi elevado, mesmo após a saída de Jimmy Butler. O pivô sempre esteve muito mais na função de construtor e conector, mesmo quando se esperava um aumento de produção de pontos. E vencer o garrafão de Cleveland certamente será um drama nesse sentido. Algumas bolas de três e rebotes ofensivos podem ser uma maneira de alterar o jogo ao seu favor.

Garland x Mitchell

É não estamos falando de Donovan Mitchell aqui, mas sim de Davion Mitchell. O especialista defensivo de Miami tem sido ótimo e mostrou isso em termos simbólicos com as bolas de três decisivas sobre o Hawks. Mas sua missão será dura nessa série, defendendo um dos jogadores mais decisivos da NBA em 2024/25: Darius Garland.

Em muitos finais de jogos desse ano, Cleveland recorreu a Garland para comandar os finais de jogos, enquanto Mitchell espaçava ou estava fazendo pequenas coisas. Sua eficiência nessas situações foi incrível. Sua recuperação é do mesmo modo, inquestionável. Mas o rival de Miami é um verdadeiro carrapato defensivo e vai lhe oferecer muita pressão na bola. Vindo de um playoff abaixo, o craque do líder do Leste é outro que será convidado a “virar a chave”.

Por fim…

Mesmo com a melhora recente e com seu histórico de ser uma pedra no sapato de favoritos da pós-temporada, qualquer cenário em que Miami vença mais do que uma partida aqui parece chocante. Afinal, quase 30 vitórias separaram essas duas equipes na tabela. É aquele tipo de série que tem a cara de um 4 a 1 com o time mais fraco vencendo uma partida com 40 pontos de seu astro.

Mas isso pode sequer acontecer. E parece o máximo que o Heat é capaz de tirar do Cavaliers em uma das séries inaugurais dos playoffs da NBA.

Playoffs da NBA: Cavaliers x Heat

Essa será a primeira vez que Cleveland Cavaliers e Miami Heat vão se encontrar em uma série de playoffs da NBA. Aliás, dentre todos os oito duelos, só esse jamais havia acontecido. As duas franquias protagonizaram a carreira de LeBron James no Leste, enfim, se enfrentam.

Temporada Regular

08/12: Cavaliers 113 x 122 Heat

29/01: Cavaliers 126 x 106 Heat

05/03: Heat 107 x 112 Cavaliers

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 20/04 Heat x Cavaliers* 20h Prime Video 23/04 Heat x Cavaliers* 20h30 League Pass 26/04 Cavaliers x Heat* 14h Prime Video 28/04 Cavaliers x Heat* – – 30/04** Heat x Cavaliers* – – 02/05** Cavaliers x Heat* – – 04/05** Heat x Cavaliers* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Cavs em cinco Gustavo Freitas Cavs em quatro Gustavo Lima Cavs em quatro Higor Goulart Cavs em quatro João Pedro Cavs em quatro Lucas Piona Cavs em quatro Matheus Carvalho Cavs em quatro Ricardo Stabolito Cavs em quatro Victor Linjardi Cavs em quatro Vini Donato Cavs em quatro

