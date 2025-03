Tyler Herro admite nova meta do Heat na NBA

Tyler Herro revelou a meta do Miami Heat na NBA. Após uma sequência de dez derrotas na temporada, a franquia da Flórida se recuperou e alcançou a quarta vitória consecutiva na noite de sábado (29). Desse modo, o time conseguiu embalar na reta final de campanha para tentar a vaga ao play-in.

O Heat, por enquanto, tem 33 vitórias e 41 derrotas. Assim, o time ocupa a décima posição do Leste, com uma vantagem confortável em relação ao Toronto Raptors (11º colocado). Porém, a sequência negativa de dez derrotas fez com que Atlanta Hawks e Orlando Magic abrissem frente na zona de repescagem.

É projetado, assim, que o Heat de Herro fique em nono ou décimo no Leste. Para buscar a vaga nos playoffs, com isso, o time terá que vencer duas vezes no play-in. O astro, no entanto, garantiu que a franquia está confiante para conseguir a sétima ou oitava posição.

“Entendemos que temos a chance de conseguir a sétima ou oitava posição. Estamos focados no play-in da NBA”, disse Herro ao Miami Herald. “Temos a chance de conseguir essa oitava vaga e tornar a série competitiva”.

A meta imposta por Tyler Herro representa uma reviravolta para o Heat na NBA. Após começar bem a temporada, a equipe desmoronou com a saída de Jimmy Butler na trade deadline. Desse modo, a sequência de derrotas começou e o time viu a chance de vaga direta nos playoffs se distanciar.

A equipe, no entanto, conseguiu dar a volta por cima nos últimos dias. Primeiro, venceu o Charlotte Hornets para encerrar a série de tropeços. Além disso, derrotou Golden State Warriors e Atlanta Hawks. Por fim, bateu o Philadelphia 76ers por mais de 30 pontos fora de casa, mesmo sem Andrew Wiggins, Duncan Robinson e Nikola Jovic.

“Nossos caras adoram competir. Eu disse isso quando estávamos perdendo jogos. Nosso vestário estava vivo. Sentíamos a competição, o desafio e a frustração. Em certas situações, isso pode te deixar apático, mas esse não foi o caso do nosso grupo. Há um caráter competitivo. É um grupo que quer evoluir e jogar bem”, afirmou o técnico Erik Spoelstra.

Por fim, o capitão Bam Adebayo valorizou o espírito de o Heat na NBA. Segundo ele, o elenco não desistiu da temporada, apesar do momento difícil.

“Estou orgulho de como demos a nossa resposta. Não soltamos a corda. Achamos um ponto de virada. Agora, a questão é como podemos manter esse sucesso”, completou o líder do Heat na NBA.

